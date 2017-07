Die Nutzung von Turnhallen als provisorische Flüchtlingsunterkünfte ist in Berlin vorbei, nach und nach gehen sie wieder in Betrieb. Doch Vereine wie der Inklusions-Sportverein Pfeffersport halten die Entschädigungszahlungen des Senats für zu gering. Von Jakob Rüger

Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) ist sich bewusst, was das Land Berlin seinen Sportvereinen in den letzten Monaten abverlangt hat. "Ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen, weil es anderthalb Jahre gedauert hat, bis die letzten Flüchtlinge aus den Sporthallen ausgezogen sind", sagt Geisel auf einer Presseveranstaltung mit dem Landesportbund Berlin. "Wir können jetzt nicht einfach ideell 'danke' sagen und dann erzählen: Mit den Folgen müsst ihr aber selber klar kommen. Deshalb versuchen wir, wirtschaftliche Schäden einigermaßen auszugleichen."

Das Land Berlin wird daher insgesamt 950.000 Euro als eine Art "Anerkennungsprämie" an Berliner Sportvereine und -verbände auszahlen, um deren Solidarität und Aufwand während der Nutzung von Sporthallen zur Unterbringung geflüchteter Menschen zu würdigen. Die 160 betroffenen Sportvereine erhalten demnach einen Betrag von 1.000 Euro pro Verein und zusätzlich Geld pro Mitglied. "Es ist keine Frage, dass die letzten Jahre den Sportvereinen wirtschaftlich Kraft gekostet haben", sagt Geisel. Daher hält das Land Berlin weitere 100.000 Euro bereit, für Sportvereine, die sich außerdem in einer erheblichen finanziellen Notlage befinden und diese entsprechend nachweisen können.

Fast 1.300 Mitglieder sind von fehlenden Sporthallen im Verein betroffen. 450 Mitglieder sind im vergangenen Jahr ausgetreten, ihre Jahresbeiträge fehlen. "Bis November 2015 hatten wir eigentlich einen stetigen Anstieg von Mitgliedern - und dann gibt es in der Statistik einen sichtbaren Bruch", sagt Zwirn. Nach und nach hätten Mitglieder dem Verein den Rücken gekehrt, weil es Sportangebote nicht mehr in ihrem Kiez gab oder sie längere Anfahrtswege hatte. Gerade bei Kindern bedeutet das eine schwierige Organisation für die Eltern. "Viele unserer Angebote haben die Schwerpunkte Inklusion und Integration – die können wir nicht quer über die Stadt verlegen", sagt Zwirn.

Sport in alternativen Einrichtungen kostet den Verein außerdem zusätzliches Geld und fordert Flexibilität von Trainern und Sportlern. Das stellt eine Belastung für alle dar, die sich nicht nur, aber eben auch in Geldsummen ausdrücken lässt. "Unser Liquiditätspuffer, den wir als Sportverein immer brauchen, ist aufgebraucht", warnt Zwirn. Der Geschäftsführer von Pfeffersport hofft auf Unterstützung. "Den schlimmsten Fall will ich mir gar nicht vorstellen, weil ich davon ausgehe dass die Senatsverwaltung und der Landessportbund nicht einfach sagen: Was ihr da macht oder gemacht habt, interessiert uns nicht."