Die Füchse beweisen in dieser Spielzeit, dass sie den Rückstand zu den führenden Vereinen der Liga aufgeholt haben. "Jetzt haben wir endlich einen Großen geschlagen", sagte Coach Petkovic. "Das fühlt sich richtig gut an", ergänzte Rechtsaußen Hans Lindberg, der mit acht Treffern hinter Petar Nenadic (neun) bester Berliner Werfer war.



"Dieser Sieg gegen so einen großen Gegner gibt uns viel Selbstvertrauen für den Saisonendspurt in der Liga und auch im EHF-Pokal", erklärte Petkovic: "Jetzt weiß jeder bei uns, dass wir die Besten schlagen können." Der frühere Göppingen-Trainer hat seit seiner Amtsübernahme im Dezember aus dem fragilen Füchse-Gebilde ein widerstandsfähiges Team geformt.