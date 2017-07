Games Week in Berlin - Zocken, bis man viereckige Augen kriegt

23.04.17 | 08:33 Uhr

Während der Games Week wird die Hauptstadt zum Endgegner: Auf der Computerspielemesse können sich Entwickler und Zocker ab Montag austoben. Aber auch abseits davon hat Berlin ihnen viel zu bieten. Fünf Orte für Fans von Konsolen - auch fern des Bildschirms. Von Christoph Parker

1. Computerspielemuseum

Der Klassiker für alle, die sich für die Geschichte des Daddelns – und vor allem der dazugehörigen Maschinen – interessieren. Hier sind mehr als 100 Konsolen und Computersysteme von den 1950er Jahren bis heute zu sehen, einige können auch ausprobiert werden. Neben der Dauerausstellung gibt es im 2011 an der Karl-Marx-Allee wiedereröffneten Haus auch immer wieder Sonderausstellungen zu einzelnen Aspekten (aktuell noch bis zum 30.04.: "Kaboom! Games & Comics"). Außerdem werden spezielle Führungen angeboten. Im Rahmen der Gamesweek findet im Computerspielemuseum traditionell das "Gamefest" statt.

Infos im Netz gamesweekberlin.com - Spielemesse in Berlin Die International Games Week Berlin läuft vom 24. bis 30. April 2017.



2. Game Science Center

Noch eine Location für Wissbegierige: Wie sieht die Zukunft des Videospiels aus? Wie kann ich ein Spiel mit Gesten oder sogar nur mit meinen Augen steuern? Diese Fragen werden in dem kleinen Museum in der Besselstraße (Nähe Checkpoint Charlie) beantwortet. Für 14 Euro Eintritt gibt es hier spannende neue Technologien zu sehen und auszuprobieren.

3. eSports-Bar "Meltdown"

Fußballkneipen waren gestern, heute geht man in die eSports-Bar! In Berlin bietet sich da das "Meltdown" in der Kreuzberger Urbanstraße an: In gemütlicher Atmosphäre kann hier gezockt oder anderen dabei zugeschaut werden, entweder direkt vor Ort oder über einen der zahlreichen eSports-Streams. Regelmäßig finden Turniere statt. Das Spielen ist umsonst. Lediglich für die alkoholischen und nicht-alkoholischen Drinks – natürlich alle mit Gaming-Bezug – muss bezahlt werden.

4. Game On Berlin

Eine gigantisch große Halle voll mit Spieleautomaten wie in den seligen Zeiten der Arcade-Spiele: Das ist das "Game On" - beziehungsweise soll es einmal werden. Denn das seit Jahren geplante Projekt ist so ein bisschen der BER der Gaming-Welt. Immer wieder wurde die Eröffnung verschoben. Dieses Jahr soll es aber wirklich endlich soweit sein und bereits jetzt finden in der Location in der Spandauer Toeplerstraße regelmäßig Gaming Events statt.

5. The Room

Dass ein Videospiel die Realität kopiert, kennt man. Doch dass die Wirklichkeit einem Computerspiel nachempfunden ist, ist ungewöhnlich. Genau nach diesem Prinzip arbeiten aber sogenannte "Live Escape Games": Man wird in einen Raum gesperrt und hat eine Stunde Zeit, sich durch das Lösen von Rätseln im Stile eines Adventure-Games wieder zu befreien. Eines der beliebtesten in Berlin ist beispielsweise "The Room" in Lichtenberg. Das bietet verschiedene Geschichten, die es zu erleben gibt - und hat noch vergleichsweise moderate Preise.

Sendung: Kulturradio, 24.04.2017, 6 Uhr