Union Berlin empfängt den SV Sandhausen - "Wir müssen Punkte holen – egal wie!"

26.04.17 | 20:22 Uhr

Die Niederlage in Stuttgart Anfang der Woche tat weh, lähmen soll sie die Mannschaft des 1. FC Union aber nicht. Die "Eisernen" wollen im Aufstiegskampf mit Teamgeist und Effizienz punkten, müssen gegen Sandhausen aber auf einen Stammspieler verzichten. Von Stephanie Baczyk

Unions Kapitän Felix Kroos wirkt gefasst an diesem Vormittag im Stadion an der Alten Försterei. "Wir haben ein wichtiges Spiel jetzt am Freitag und müssen positiv sein", sagt er am Mittwoch mit Blick auf die jüngste 1:3-Niederlage beim VfB Stuttgart. "Bringt ja nichts die Köpfe hängen zu lassen. Natürlich war es bitter, aber das haben wir jetzt abgehakt." Nach vorne schauen, nicht runterziehen lassen - die Marschroute für den Schlussspurt in der 2. Fußball-Bundesliga ist klar definiert in Köpenick.

Schuldzuweisungen sind nicht angebracht

Spitzenreiter Stuttgart ist mit nun sechs Punkten Vorsprung auf den 1. FC Union enteilt, da ist sich Trainer Jens Keller sicher. Aber die anderen Konkurrenten im Aufstiegskampf - Braunschweig und Hannover - sind noch zu packen. "Wir sind nach wie vor überzeugt, dass wir gute Möglichkeiten haben, da oben noch einzugreifen", so der 46-Jährige. "Es kommt darauf an, dass wir ein Team sind. Auch, wenn man verliert. Dass man das gemeinsam durchsteht und sich keine Schuldzuweisungen macht."

Mehr zum Thema Rückschlag für das Aufstiegsprojekt - Union Berlin verliert Top-Spiel beim VfB Stuttgart Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat im Rennen um den Erstliga-Aufstieg erneut einen Rückschlag erlitten. Trotz großem Kampf verloren die "Eisernen" am Montagabend das Spitzenspiel bei Tabellenführer VfB Stuttgart.



Ein klarer Wink in Richtung Mannschaft: Sowohl Keeper Daniel Mesenhöler als auch Innenverteidiger Toni Leistner haben am Montag vor Stuttgarter Toren schlecht ausgesehen. "Fehler passieren", sagt Keller mit einem Achselzucken. "Toni hat eine konstante Saison bislang gespielt. Jetzt hat er mal den einen oder anderen Fehler gemacht, aber das ist auch in der Bundesliga der Fall, dass Spieler mal Fehler machen."

Lockerheit ja, aber mit Vollgas

Dass die Niederlage in Stuttgart die Aufgabe am Freitag gegen den SV Sandhausen erschweren könnte, glaubt Kroos nicht. "Kommt drauf an, wie jeder das für sich abhakt. Wir haben gesagt, dass wir die Partie schnell abhaken und nicht mehr groß drüber nachdenken", betont der 26-Jährige. Und sein Trainer ergänzt: "Jedes Spiel ist neu. Niederlagen geben sicherlich erst mal kein Selbstbewusstsein, aber wir haben so viele Punkte gesammelt in dieser Saison und spielen zuhause. Wir wollen einfach gewinnen." Von den vier Teams, die noch im Rennen um den Bundesligaaufstieg sind, ist Union als Tabellenvierter der Klub, der lauert. Locker angehen wollen sie ihr Restprogramm in der Liga trotzdem nicht. "Kann man nicht", sagt Kroos. "Natürlich muss man eine gewisse Lockerheit und Spielfreude haben, aber locker und leicht in ein Spiel zu gehen, ist nie gut. Wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir Vollgas geben und bereit sein müssen."

Ohne Skrzybski gegen Sandhausen

Dabei steht der Einsatz des Kapitäns gegen Sandhausen auf der Kippe, aber nicht nur er ist angeschlagen. "Steven Skrzybski wird nicht spielen", teilt Jens Keller vor der Partie mit. "Er hat muskuläre Probleme und fällt definitiv aus." Eine bittere Nachricht. Skrzybski hat in dieser Saison nicht einmal gefehlt, ist in allen 30 Spielen zum Einsatz gekommen. Dazu hat er acht Tore erzielt und fünf vorbereitet. Als Ersatz für den Flügelspieler stände Simon Hedlund bereit. Unions kommender Gegner, der SV Sandhausen, hat aktuell fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak hat ihr letztes Spiel gegen Karlsruhe mit 4:0 gewonnen - und wird am Freitag lediglich von 60 bis 100 Fans nach Berlin begleitet. Gut für die "Eisernen", denn die Gästefans werden auf die Haupttribüne der Alten Försterei verfrachtet, der Gästeblock stattdessen von Unions Anhängern genutzt.

"Es geht nicht mehr darum, schön zu spielen!"

Das Stadion ist ausverkauft, volles Haus also beim ersten von vier Endspielen für den 1. FC Union. Und Felix Kroos weiß, worauf es in diesem Schlussspurt ankommen wird. "Wir müssen Punkte holen - egal wie", sagt er. "Es geht jetzt nicht mehr darum, schön zu spielen. Auch, wenn wir unser Spiel durchsetzen wollen. Jetzt zählen nur noch Punkte." Sendung: radioBerlin 88,8, 26.04.2017, 16 Uhr