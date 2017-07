Ailien Poese spielte mit dem 1. FC Union in der 2. Liga, jetzt ist sie beim Berliner Fußballverband für die weibliche Talentförderung zuständig. Als einzige Frau hat die 32-Jährige in diesem Jahr die höchste Trainerlizenz des DFB erhalten. Von Stephanie Baczyk

Ailien Poese entdeckt ihre Liebe für das runde Leder mit neun Jahren. Sie spielt zusammen mit den Jungs bei der SG Schulzendorf am Stadtrand von Berlin - später dann viele Jahre in der ersten Frauenmannschaft des 1. FC Union, sogar in der Zweiten Liga.

Als sie sich verletzt und nicht mehr auflaufen kann, schlägt ihr damaliger Coach vor, in der Frauen- und Mädchenabteilung als Trainerin einzusteigen. "Und dann dachte ich mir, wenn du nicht selbst trainieren kannst, dann kannst du ja wenigstens irgendetwas Sinnvolles machen", erinnert sich die heute 32-Jährige.