Zum Glück besteht die Bundesliga nicht nur aus Auswärtsspielen. Andernfalls wäre Hertha extrem abstiegsgefährdet. Nur zwei Siege gelangen in dieser Saison. Zuletzt gab es sechs Niederlagen am Stück in der Fremde. Auswärtsreisen lohnen sich nicht für die Hauptstädter.

Der Bundesligafünfte muss sich etwas einfallen lassen und hat offenbar Konsequenzen gezogen. Zum Auswärtsspiel nach Mönchengladbach geht es am Spieltag per Privatflieger. Die Spieler sollen sich länger in ihrer gewohnten Umgebung aufhalten und der Anreisestress ist mit einem privaten Flugzeug auch deutlich geringer. Aber: "So eine Reise ist sehr teuer. Wir müssen jetzt Leistung bringen und das rechtfertigen. Am besten, die Mannschaft holt einen Punkt", sagt Trainer Pal Dardai.