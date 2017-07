Berliner zu Gast in Mainz - Hertha kämpft gegen miese Auswärtsbilanz

12.04.17 | 22:27 Uhr

Hertha steht auf Rang fünf der Bundesliga-Tabelle, doch allzu siegesgewiss gibt man sich vor dem Spiel beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 nicht. Auswärts läuft es nämlich nicht rund. Den Negativ-Rekord muss Trainer Dardai aber nicht fürchten. Von Astrid Kretschmer



Hertha BSC hat am Mittwoch die sportlichen Vorbereitungen für das Auswärtsspiel am Samstag beim abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 aufgenommen. Die Berliner standen aber noch unter dem Eindruck des Anschlags auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. "In solchen Situationen ist es völlig egal, wer welches Vereinsemblem trägt. In solchen Situationen geht es um Solidarität und um den Zusammenhalt in der gesamten Fußballfamilie", sagte Manager Michael Preetz. Er versicherte dem BVB die Solidarität von Hertha BSC.

Zurück an den Ort von Dardais Trainerdebüt

Gleichzeitig richtete man bei den Berlinern den Blick aufs Sportliche: Am Samstag kehrt Hertha Trainer Pal Dardai nach Mainz zurück - an den Ort, wo alles begann. Im Februar 2015 gab Dardai beim FSV Mainz 05 sein Debüt als Hertha-Cheftrainer. Sein Team gewann mit 2:0. Das ist ein gutes Omen, aber die Vorzeichen sind nunmehr andere. "Ich bin vielleicht ein komischer Mensch", sagte der Ungar nun, "aber ich denke nicht an dieses Spiel oder ein anderes, weil jedes Spiel anders ist." Die Blau-Weißen sind nach dem 2:0-Heimerfolg gegen den FC Augsburg eigentlich wieder auf Europa-League-Kurs, sie stehen auf Platz fünf. Wenn da nicht diese böse Auswärtsbilanz wäre. Es sei sehr wichtig unsere Serie zu beenden, sagte Dardai daher am Mittwoch. Die Berliner konnten auswärts bisher nur zweimal in dieser Saison gewinnen (2:0 in Ingolstadt, 3:2 in Wolfsburg), dazu gab es noch drei Unentschieden. Macht popelige neun Punkte. Zuletzt gab es sieben Mal nacheinander in der Fremde keine Punkte. Dardai ist mit Hertha auf Negativ-Rekord-Kurs von acht Auswärtsniederlagen in Folge. "Ich möchte nicht, daß es am Ende heißt: Pal Dardai , der Trainer mit der schlechtesten Auswärtsbilanz", frotzelte er zu Beginn der Woche.





Preetz: Vom Mainzer Tabellenstand nicht blenden lassen

Die Herausforderungen sind bekannt: offensiver verteidigen, besser kontern. Man müsse "vor allem in den ersten 15 Minuten mithalten", forderte Dardai. So legte der Ungar im ersten Training der Woche viel Wert auf harte Zweikampfführung. Wenn seine Mannschaft so gut spiele wie gegen Augsburg "haben wir eine Chance", so Dardai. Der nächste Gegner Mainz ist wie zuvor Augsburg in den Abstiegsstrudel geraten. Der Tabellen-Fünfzehnte, der noch als Europa-League-Teilnehmer in die Saison gestartet war, kämpft um den Klassenerhalt. "Das kann man auch ausnutzen," forderte Dardai. "Vom Tabellenplatz sollte sich keiner blenden lassen", warnt dagegen Michael Preetz. Mainz habe "eine richtig gute, erfahrene Bundesliga-Mannschaft", so der Manager. Mannschaften, die "um ihre Existenz kämpfen", seien gefährlich. "Gerade die Mannschaften, die unten drinhängen, setzen zusätzliche Kräfte frei", argumentiert Preetz. Es sei wichtig, " eng und kompakt zu verteidigen. Dann werden sich auch Gelegenheiten für uns ergeben."





Darida gesperrt - Stocker fraglich

Allerdings muß Hertha die Aufgabe "Negativ-Rekord verhindern" ohne den gesperrten Vladimir Darida angehen. Salomon Kalou oder Valentin Stocker sind als Ersatz-Spielmacher vorgesehen. Geburtstagskind Stocker, der am Mittwoch 28 Jahre alt wurde, beendete das Training vorzeitig. Der Schweizer, der beim Sieg gegen Augsburg mit einem Tor und einer Torvorlage herausstach, hat Muskelprobleme im Oberschenkel. Andre Duda ist hingegen wieder ins Training eingestiegen. Ein Einsatz ist aber frühestens beim Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (22.April) denkbar. Abschließend noch ein Mutmacher: Dardai wird nicht in die Annalen als schlechtester Hertha-Auswärtstrainer aller Zeiten eingehen. Als solcher hat sich bereits Georg Gawliczek eingeschrieben. In der Abstiegssaison 1982/83 holte der Ex-Hertha-Trainer nicht einen einzigen Auswärtssieg.