Hertha besiegt Wolfsburg mit 1:0 - Am schönsten ist es immer noch zuhause

22.04.17 | 17:26 Uhr

In fremden Stadien hat Hertha BSC gerade den neuen Vereinsrekord aufgestellt - bei Niederlagen. In der Heimat aber ist Pal Dardais Team selbst bei widrigstem Aprilwetter nicht zu besiegen: Am Samstag bekam das auch der aufstrebende VfL Wolfsburg zu spüren.

Auswärts sind sie Drittletzter - und zuhause auf Platz drei: Hertha BSC mag in dieser Saison fremdeln wie noch nie in der Vereinsgeschichte. Im heimischen Olympiastadion aber kann Pal Dardai sich auf die eigene Stärke verlassen - und besonders auf seinen beständigsten Torjäger. Am Samstag besiegten die Berliner den VfL Wolfsburg mit 1:0, den entscheidenden Treffer erledigte mal wieder der Kapitän. Vedad Ibisevic verwertete eine Flanke von Alexander Esswein in der 59. Minute mit dem Kopf. Es war Ibisevics zwölfter Saisontreffer. Hertha bleibt durch den Sieg auf dem fünften Platz, der würde für die Europa-League genügen.

Mario Gomez (links) stand nicht nur vor dem Tor der Berliner herum und wartete - sondern war an fast jeder gefährlichen Aktion seiner Kollegen beteiligt.

Erfolgreiches Wolfsburger Rezept: Lange Bälle

Hinter den Berlinern liegt eine zuletzt erschreckend schwache Leistung in Mainz (0:1) und der damit verbundene neue Vereinsrekord bei Auswärtsniederlagen in einer Saison - es sind inzwischen acht. All das hatten Pal Dardais Spieler trotz aller Beteuerungen während der Woche offensichtlich nicht ganz aus ihren Köpfen verdrängen können. Die gut 42.500 Zuschauer sahen einen Spielbeginn, bei dem beide Mannschaften auch genausogut hätten Trikots tauschen können: Der abstiegsgefährdete VfL Wolfsburg (jetzt auf dem 14. Platz) legte mit dem Selbstbewusstsein eines vermeintlichen Europa-League-Kandidaten los. Die Berliner sind ja eigentlich genau so ein Kandidat - aber sie starteten unkonzentriert. Die Gäste brauchten keine besonderen taktischen Raffinessen, um Herthas Abwehr zu überwinden - sie hebelten diese einfach mit langen Bällen aus. Nach nur 18 Sekunden vergab Yunus Malli die erste Großchance, Mario Gomez gab die Vorlage. Fünf Minuten später konnte Gomez den starken Rune Jarstein ebenfalls nicht überwinden - der Norweger im Hertha-Tor lenkte den Flachschuss mit den Fingerspitzen zur Ecke. Überhaupt Gomez: Der nicht selten als hüftsteif und spielschwach verspottete Mittelstürmer war an fast jeder gefährlichen Aktion seines Teams beteiligt.

Nach der Pause wird Hertha immer sicherer

Gomez' Querpass in der 35. Minute knallte der Wolfsburger Maximilian Arnold über das Tor. Hertha war lange Zeit damit ausgefüllt, Sicherheit zu gewinnen - nach vorne blieb da nicht viel Esprit übrig. Langsam aber bekam Berlin die Angelegenheit in den Griff, bei spektakulär divenhaftem Aprilwetter. Sturmregen und freundliche Frühlingssonne wechselten sich ab. Salomon Kalou versuchte sich mit einem Kopfball (38.), der Wolfsburger Riechedly Bazoer rettete vor der Linie. Dann wurden die klammen Trikots in den Kabinen gewechselt. Nach der Pause gerieten die Aktionen der Berliner zunehmend sicherer, die fassten Vertrauen in ihre eingeübten Spielzüge. Der zuletzt gelbgesperrte Vladimir Darida tat seinem Team dabei sichtlich gut und trieb den Angriff an. Den ersten Ibisevic-Kopfball nach einer Flanke von Alexander Esswein konnte Wolfsburgs Torwart Koen Casteels zunächst noch nach vorne klatschen, gegen den Nachsetzer in der 59. Minute aber war er dann machtlos - es stand 1:0. Und wenig später rettete der Belgier dann aber knapp gegen Kalou (64.).

Hintergrund Die letzten vier Spiele - Herthas Restprogramm (A) Werder Bremen (H) RB Leipzig (A) Darmstadt 98 (H) Bayer Leverkusen





Dardais Wunschzettel: Zwei Siege aus vier Spielen

Den Wolfsburgern dagegen waren Konzentration und zündende Ideen inzwischen abhanden gekommen. Schiedsrichter Bastian Dankert erkannte einen Treffer von Joshua Guilavogui (57.) wegen Abseits zu Recht nicht an. Mario Gomez traf aus sechs Metern die Latte (66.) - die letzten Angriffe des VfL blieben wirkungslos. Damit war den Berlinern ihr zwölfter Heimsieg dieser Spielzeit sicher. Um es in die Europa League zu schaffen, muss Hertha den Tabellensechsten Bremen auf Distanz halten, Dortmund scheint kaum noch erreichbar. Zumindest der vier-Punkte-Vorsprung auf Werder bleibt durch den Sieg bestehen, denn Werder zerlegte den FC Augsburg am Samstag durch vier Tore von Max Kruse. Pal Dardais Wunschzettel für die letzten Aufgaben dieser Bundesliga-Saison sieht nun so aus: Zwei Siege aus vier Partien. Es könnte durchaus klappen - zweimal spielt Hertha ja noch zuhause. Sendung: Abendschau, 22.04.17, 19.30 Uhr