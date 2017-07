Audio: Inforadio | 12.04.2017 | Astrid Kretschmer | Bild: imago sportfotodienst

Berlin vor dem Spiel gegen Mainz - Stocker und die Hertha - eine On/Off-Beziehung

12.04.17 | 09:07 Uhr

Lange hat Valentin Stocker bei Hertha BSC nur eine Nebenrolle gespielt. Nach seinem zuletzt starken Auftritt aber könnte er am Samstag beim FSV Mainz 05 bestätigen, dass er wichtig für die Mannschaft ist. Doch seine Liaison mit Hertha ist alles andere als einfach. Von Astrid Kretschmer



Valentin Stocker und Hertha - das ist eine fußballerische On/Off Beziehung. Ein Pendeln zwischen dem Glücksgefühl der Versöhnung, die bald darauf mit erneutem Herzschmerz endet. "Ich denke, dass ich da mental ein bißchen am Boden war", sagt Stocker über die Vergangenheit. Am Mittwoch wird der gebürtige Luzerner 28 Jahre alt.



On/Off - so war es jedenfalls, seit er 2014 vom FC Basel nach Berlin gewechselt ist. Nachdem Stocker nun wochenlang keine Minute zum Einsatz kam, kehrte er in Gladbach in die Mannschaft zurück. Beim 2:0 Sieg gegen Augsburg stand Stocker plötzlich wieder im Mittelpunkt. Ein Tor, eine Torvorlage, vom Reservisten zum vorübergehenden Heilsbringer - nicht zum ersten Mal. Deshalb löst diese Gefühlsachterbahn bei Stocker keine große Euphorie mehr aus. "Ja bestimmt war das schön, für mich persönlich auch. Natürlich habe ich es genossen, ganz klar. Jetzt gehts weiter", sagt er.



Mehr zum Thema imago sportfotodienst/O.Behrendt 2:0-Heimsieg gegen Augsburg - Hertha kann doch noch gewinnen Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge hat Hertha BSC die Kurve gekriegt: Im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg setzten sich die Berliner mit 2:0 durch und sind jetzt wieder Tabellenfünfter.



Spielintelligent und torgefährlich

Der offensive Mittelfeldspieler beweist seinen Wert - ist aber dennoch für Trainer Pal Dardai meist zweite Wahl. Nur 15 Spiele hat er in dieser Saison gemacht - gerade Mal vier über 90 Minuten. "Alles was mit Scorerpunkten zu tun hat ist seine Stärke. Tore machen, Torvorlagen. Er hat eine Nase dafür, da zu sein, wo es weh tut", sagt Dardai. Immerhin ist Valentin Stocker mit vier Toren der beste Hertha-Torschütze nach Vedad Ibisevic und Salomon Kalou. Dardai attestiert ihm Spielintelligenz, gutes Stellungsspiel, Torgefährlichkeit - wie würde Stocker selbst sein Spiel beschreiben? "Keine Ahnung, das ist schwierig zu sagen. Ich versuche, mir nicht so viele Gedanken zu machen und gefährlich zu sein", sagt Stocker. "Aber wenn er nachlässt, ist die Stärke weg", mahnt sein Trainer.



Dardais Liebling wird er nicht mehr werden

Ein Lieblingsspieler wird Stocker für Trainer Dardai wohl nie werden. Stocker kann auf dem rechten und dem linken Flügel oder als Zehner spielen. Für den Flügel aber ist er für Dardai zu langsam. "Wir brauchen da eine andere Schnelligkeit", sagt der Coach.



Als Spielmacher nimmt Stocker oftmals zu viel Risiko - die Folge: eine schlechte Passquote. Nur 61 Prozent seiner Bälle kamen gegen Augsburg an. Auf der Zehner-Position hat Vladimir Darida die Nase vorn. Am Sonnabend in Mainz wird Darida aber gesperrt fehlen. Stocker ist ein Kandidat, ihn zu ersetzen. Im Schneckenrennen um einen Europa-League-Platz könnte er wieder zeigen, dass er für Hertha wichtig ist. "Jetzt haben wir 43 Punkte und da kommen noch schwierige Aufgaben auf uns zu", sagt Stocker.

"Ich habe noch nie zu ihm gesagt, dass er weg muss"

So ungewiß es ist, ob Hertha die kommende Saison europäisch spielt, so ungewiß ist die zukünftige Beziehung von Stocker zu Hertha. Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2018.

Was Stockers Aussichten angeht, bleibt Pal Dardai vage. "Die Spieler, die wir dabei haben, sind hier, weil ich das wünsche. Sollten sie weg sein, wie bei Baumjohann: Da habe ich die Entscheidung getroffen, dass er hier nicht reinpasst und deswegen nicht spielt. Ich habe noch nie zu ihm (Valentin Stocker, d.Red.) gesagt, dass er weg muss", sagt Dardai.



Für Stockers Verbleib in Berlin spricht, dass Hertha einen breiteren Kader braucht, sollte die Europa-League erreicht werden. Dagegen spricht, dass Stocker sicherlich mehr will, als eine On/Off-Beziehung.