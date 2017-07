Energie Cottbus muss den Wiederaufstieg in die 3. Liga wohl abhaken. Am Mittwoch spielten die Lausitzer 1:1 beim Berliner AK 07, während Carl Zeiss Jena die Tabellenführung mit einem 3:1 gegen den FC Oberlausitz ausbaute.

Der FC Energie Cottbus hat nur einen Punkt aus Berlin mitgenommen: Die Partie zwischen dem Berliner AK und dem Ex-Bundesligisten endete am Abend vor 848 Zuschauern mit 1:1 (0:0). Stein hatte die Lausitzer in der 54. Minute in Führung gebracht, Stephan erzielte in der 83. Spielminute den Ausgleich für die Gastgeber.

Gleichzeitig kam Tabellenführer Carl Zeiss Jena zu einem 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den FC Oberlausitz. Wolfram (15.) und Thiele (18.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung der Jenaer, nach Mareks Anschlusstreffer (68.) machte Kühne (84.) alles klar.

Damit beträgt der Vorsprung der Jenaer auf Cottbus nun neun Punkte - bei fünf noch ausstehenden Partien. FCE-Trainer Claus-Dieter Wollitz hatte vor dem Spieltag erklärt, dass seine Mannschaft alle restlichen Spiele gewinnen müsse - nur so könne Jena wohl noch eingeholt werden.