HANSA VITTE Montag, 10.04.2017 | 09:49 Uhr

Also was der ,,Kriegstreiber`` Wollitz als Trainer anrichtet ist haarsträubend und müsste bestraft werden! Er fordert an jedem Spieltag seine Spieler auf, in die Schlacht zu ziehen! Das ist ein Freifahrtschein und kann auf Dauer nicht Gesund für den Gegner und auch seine eigenen Spieler sein! Kann man ja noch etwas schön reden, aber wer sich dann wiederum an jedem Spieltag über die Fehlentscheidungen der Schiris beschwert, hat die Logik nicht verstanden! Ich finde der Herr Wollitz schadet Energie Cottbus mehr, als er ihnen hilft! So ein Trainer macht diese Mannschsft nicht sympathischer...Viel Erfolg für den FC Carl Zeiss!!!!