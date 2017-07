0:1-Niederlage am Sonntag

Frauenfußball-Bundesligst Turbine Potsdam hat im Kampf um die Meisterschaft wichtige Punkte liegen lassen. Das Team von Trainer Matthias Rudolph verlor am Sonntag gegen den SC Freiburg mit 0:1 (0:1). Den entscheidenden Treffer für Freiburg erzielte Lena Petermann (12.). Es war erst die zweite Niederlage in dieser Saison für Potsdam, schon in der Hinrunde ging das Duell mit Freiburg verloren. Da Tabellenführer VfL Wolfsburg mit 5:1 beim 1. FFC Frankfurt gewann, liegt Turbine nun mit drei Punkten Rückstand auf Platz zwei.