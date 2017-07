Der Trainer lobt gerne das Kollektiv, die Mannschaft als solches – und den Teamgeist. Das ist beim 1. FC Union hinlänglich bekannt. Kein Wunder also, dass Jens Keller auf die Fragen der Journalisten nach seinem wichtigsten Mann im defensiven Mittelfeld zunächst mit einem mürrischen Blick antwortet. "Es ist jetzt nicht so, dass wenn Stephan Fürstner spielt, keiner was macht außer er", sagt Keller fast ein bisschen trotzig, um dann doch zu ergänzen: "Aber er ist sicherlich jemand, der noch lauter, noch verbaler ins Spiel eingreift."

Fürstner ist vor der Partie gegen Hannover am Knie operiert worden, hat den Köpenickern in den letzten drei Spielen gefehlt. Fakt ist: Ohne ihn hat die Mannschaft nur einen von neun möglichen Punkten geholt. "Das ist für mich keine Ausrede", stellt Jens Keller klar. "Es lag jetzt nicht am Fehlen von Fürste, die ganze Mannschaft hat eine Verunsicherung gespürt, was eigentlich nicht sein dürfte. Wir haben tolle Dinge zu erreichen, wir könnten eigentlich befreit aufspielen. Jetzt werden wir wieder Gas geben." Und das wohl mit Fürstner.

Viel verändert haben sie in dieser Trainingswoche ansonsten nicht beim 1. FC Union, aber Christopher Trimmel ist sich mit Blick auf die Sieglos-Serie sicher, dass man diese Phase jetzt überstanden habe: "Wir wissen, was wir zu tun haben, wollen natürlich ein super Spiel von uns zeigen. Dass sind wir uns selber schuldig mittlerweile", sagt der Rechtsverteidiger, "insgesamt waren Phasen dabei, die nicht so gut waren – das enttäuscht einen natürlich schon sehr, das nimmt man mit und jetzt wollen wir wieder voll angreifen und das alles wieder in eine positive Richtung lenken."