Bild: imago sportfotodienst

Union gegen Kaiserslautern - Da hilft nur locker bleiben

12.04.17 | 08:06 Uhr

Der 1. FC Union hat zwar noch beste Chancen im Aufstiegskampf, aber es läuft aktuell nicht rund. Aus den letzten drei Spielen haben die Eisernen nur einen Zähler geholt. Aber wer jetzt glaubt, die Stimmung in Köpenick ließe zu wünschen übrig, der irrt. Von Stephanie Baczyk



Unions Kapitän Felix Kroos, ein gebürtiger Greifswalder, reagiert, wie man es von einem Norddeutschen nichts anders erwarten würde. "Mir geht's gut, ich habe gut geschlafen. Die englische Woche war anstrengend", sagt er, angesprochen auf die aktuelle Situation der Köpenicker - und ergänzt mit einem Lächeln: "Es geht keine Welt unter. Es ist alles drin."



Prinzipiell hat Kroos Recht. Trotz des einen von neun möglichen Punkten, die Union in der vergangenen Woche hätte holen können. Denn unter'm Strich stehen die Eisernen auf dem vierten Platz, mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Relegationsrang. Und während sie am Sonntag (13.30 Uhr) im Stadion an der Alten Försterei gegen den 1. FC Kaiserslautern antreten müssen, treffen bereits am Samstag die Aufstiegskonkurrenten aus Hannover und Braunschweig im direkten Duell aufeinander. Beste Chancen also, den Abstand nach oben mit einem Sieg wieder schrumpfen zu lassen.



"Wir haben zuviele Gegentore bekommen"

Überhaupt sind die Spieler bemüht, den zuletzt deutlich spürbaren Druck abzuschütteln. Felix Kroos beispielsweise ist "froh, den Kopf nach der anstrengenden letzten Woche freizukriegen". Von einer Krise aber, so scheint es, reden nur die Journalisten. Der Käpt'n lacht alle Sorgen weg. Frei nach dem Motto: "Don't worry be happy".



"Wir machen nichts Besonderes, arbeiten weiter an unseren Prinzipien", erklärt Kroos mit norddeutscher Gelassenheit. "Ich glaube, man muss da nicht immer in Hektik verfallen, sondern einfach Ruhe bewahren." Neben dem Platz ist das ein durchaus probates Mittel.



Auf dem Feld hat es allerdings schon besser funktioniert in dieser Saison. Konzentration, Präzision und das schnelle Umschaltspiel - eigentlich die Stärken des 1. FC Union - hat das Team zuletzt vermissen lassen. "Da kommt dann alles irgendwie zusammen. Allgemein haben wir die ganze Woche gerechnet zu viele Gegentore bekommen", resümiert Kroos.



Keine erneute Aussprache vor dem Lautern-Spiel

Zwei davon hat Damir Kreilach seinem eigenen Torhüter eingeschenkt - bei beiden hätte er allerdings nicht viel anders machen können. "Leider können wir die Uhren nicht zurückstellen", sagt der Kroate, bemüht, die Pechsträhne wegzulachen. "Das ist Pech, das passiert, das ist Fußball."



Eine erneute Aussprache wie zuletzt nach dem Heimspiel gegen Aue soll es bei Union in dieser Woche nicht geben. Aber was spricht nach drei Spielen ohne Sieg für einen Erfolg gegen Kaiserslautern? "Im Fußball kann alles passieren, jedes Spiel ist wieder anders", sagt Felix Kroos. "Aber wir sollten uns nicht so viel mit dem Gegner beschäftigen, sondern darauf gucken, unsere Leistung zu bringen. Dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen."



Aber bis es soweit ist, üben sich die Spieler des 1. FC Union in stoischer Gelassenheit.

