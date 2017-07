Video: Sportplatz | 23.04.2017

Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart - Union Berlin will für "brutale Brisanz" im Aufstiegsrennen sorgen

22.04.17 | 20:34 Uhr

Fünf Spieltage vor Saisonende kommt es in Stuttgart für Union Berlin zu einem weiteren packenden Duell im Aufstiegskampf der 2. Fußballliga. Der Drittplatzierte ist am Montag zu Gast beim Tabellenführer. Für einige Akteure ist es ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Von Jakob Rüger

Die Fragerunde bei der Pressekonferenz war noch gar nicht eröffnet, da nahm Unions Trainer Jens Keller die Antwort auf die Fragen nach seiner Stuttgarter Vergangenheit vorweg. Er habe keinen sportlichen Kontakt mehr in die alte Heimat. "Ich habe lange dort gearbeitet, aber es sind nicht mehr viele Leute aus meiner Zeit da und ich habe auch keine Anekdote zum VFB, die ich erzählen kann", erklärte Keller eher distanziert. Der 46-jährige gebürtige Stuttgarter kehrt mit dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Union am Montag zurück an seine alte Wirkungsstätte. "Zuletzt war ich 2010 im Stadion. Ansonsten fahre ich nur dahin, um meine Mutter zu besuchen." Beim VfB Stuttgart begann Keller 1989 seine Fußballkarriere. So richtig glücklich ist er bei seinem Heimatverein aber nie geworden. 2009 arbeitete er erst als Co-Trainer und dann für zwei Monate auch als Cheftrainer beim VfB, damals noch in der Bundesliga.

Der Druck liegt bei Stuttgart

Dort will der Aufstiegsfavorit auch wieder hin. Der Abstieg 2016 soll lediglich als Betriebsunfall in die Annalen eingehen. Die Qualität dafür ist nach Ansicht von Jens Keller ohne Frage vorhanden: "Das ist eine Mannschaft mit Bundesligaerfahrung, die sind auf jeder Position gut besetzt und haben mit Christian Gentner einen Spieler, der die Mannschaft führt." Das Montagsspiel wird keine leichte Aufgabe für den 1. FC Union. Doch die Stuttgarter tun sich schwer in der 2. Bundesliga - auch wenn sie aktuell Tabellenführer sind. "Der Druck ist sicherlich auf Stuttgarter Seite. Wir wollen aufsteigen, Stuttgart muss aufsteigen", so Keller.

In Berlin-Köpenick gibt man sich entspannt vor dem Spitzenspiel des Spieltages. Die Devise lautet, nur nicht verstecken. "Wir sind kein Team das abwartend spielt, wir wollen agieren. Wir wollen dem Gegner unser Spiel aufdrücken", gibt Unions Trainer auch für Stuttgart die Marschrichtung vor. Immerhin ist das Team von Keller immer noch die beste Rückrundenmannschaft der 2. Bundesliga. Kein Team holte 2017 mehr Punkte (28) als die "Eisernen". Nur zwei Zähler fehlen dem Top-Team der Rückrunde zum Club-Punkterekord aus elf Jahren Zweitliga-Zugehörigkeit. Schon jetzt haben sie mit 54 Zählern bereits fünf Punkte mehr als in der gesamten Vorsaison. Das gibt Selbstvertrauen, denn die kleine Schwächephase mit einem Punkt aus drei Spielen scheint überwunden. "Es ist schon ein kleiner Aufwärtstrend spürbar", so Unions Torwart Daniel Mesenhöler. "Man hat schon gemerkt, es läuft nicht so wie vorher, aber nach dem 3:1 gegen Kaiserslautern geht jetzt vieles wieder einfacher."

Terodde und die späten Stuttgarter Tore

Ob das auch an der Rückkehr von Mittelfeldspieler Stephan Fürstner liegt, ist reine Spekulation. Ohne den Mittelfeldmotor lief allerdings nicht viel zusammen. Nun ist Fürstner wieder fit und bildet mit Damir Kreilach und Felix Kroos ein starkes Mittelfeldtrio, auf das es auch gegen Stuttgart wieder ankommt. Es gilt Wachsamkeit bis zur letzten Spielminute. Der Tabellenführer aus Stuttgart hat seine Qualitäten vor allem in der Schlussphase der Spiele unter Beweis gestellt. Neun Punkte holte man allein durch Treffer in den letzten zehn Spielminuten. Der VfB ist das Team der späten Tore. Der deutsche Meister von 2007 kann sich dabei auf seinen Mittelstürmer Simon Terodde verlassen. Er führt die Torjägerliste mit 19 Treffern an.

Auf ihn müssen die "Eisernen" besonders aufpassen: Ex-Unioner Simon Terodde.

Terodde ist in Köpenick kein Unbekannter. Von 2011 bis 2014 spielte er für Union Berlin. Richtig durchgestartet ist er erst nach seinem Weggang aus der Hauptstadt. "Er weiß, wo das Tor steht, ist enorm abgezockt - da ist es wichtig, dass wir ihn nicht aus den Augen verlieren", warnt Jens Keller. Auf eine permanente Manndeckung des Stürmers will er aber verzichten. Vielleicht hilft es, dass die beiden Berliner Innenverteidiger Toni Leistner und Roberto Puncec noch mit Terodde zusammengespielt haben und so die Tricks und Bewegungsabläufe des 29-Jährigen kennen. Beim 1:1 im Hinspiel hieß der Stuttgarter Torschütze aber Simon Terodde.

"Tut uns ganz gut, dass wir ein bisschen hinten dran sind"

Bei Union Berlin freuen sie sich auf das Kräftemessen mit einer der besten Mannschaften der Liga. Sie wissen aber auch, dass Punkte im Schwabenland wichtig für die Tabellenkonstellation sind. "Wenn wir gewinnen sollten, bringen wir natürlich noch einmal brutale Brisanz in die Tabellenkonstellation", sagt Mittelfeldspieler Stephan Fürstner. "Wir wissen, dass wir für Stuttgart eine Top-Leistung bringen müssen. Wir können aber nur gewinnen und so wollen wir auch spielen." Mit drei Auswärtspunkten würde Union mit dem VfB nach Punkten vier Spieltage vor Saisonende gleichziehen und hätte weiterhin sehr gute Karten im Kampf um den Bundesligaaufstieg. "Vielleicht tut es uns ganz gut, dass wir jetzt so ein bisschen hinten dran sind. Obwohl der Rückstand von Platz drei ja sehr klein ist", fasst Torwart Daniel Mesenhöler die Tabellensituation zusammen. "Am besten ist, wir sagen, 'Hey wir machen unser Ding' - und was dann am Ende dabei herausspringt, schauen wir dann." Das gilt für den Aufstiegskampf genauso wie für das Auswärtsspiel am Montag in Stuttgart.