Dämpfer im Aufstiegskampf - Union verliert Spitzenspiel in Hannover

01.04.17 | 15:53 Uhr

Die Euphorie war riesig: Fast 10.000 Union-Fans begleiteten den Tabellenführer mit nach Hannover. Doch beim Aufstiegskonkurrenten mussten sich die Eisernen erstmals in diesem Jahr geschlagen geben. Neben dem Spiel verlor Union einen weiteren Stammspieler.



Fußball-Zweitligist Union Berlin hat im Aufstiegskampf erstmals in diesem Jahr einen Dämpfer hinnehmen müssen. Und das vor fast 10.000 mitgereisten Fans.

Nach zuletzt sechs Siegen in Serie verloren die Köpenicker am Samstag das Spitzenspiel bei Bundesliga-Absteiger Hannover 96 mit 0:2 (0:0). Union bleibt zwar vorerst Tabellenführer, kann am Sonntag aber bis auf Rang drei abrutschen. Zudem rückte Hannover durch den Sieg, beim Debüt seines neuen Trainers André Breitenreiter, bis einen Punkt an die Eisernen heran.

Union agiert diszipliniert, aber defensiv

Es war eine intensiv geführte Begegnung: Beide Teams attackierten den Ballführenden von Beginn an früh. Die ersten Gelegenheiten des Spiels boten sich Hannover; durch Martin Harnik, der leicht verzog (18.), und Marvin Bakalorz' strammen Flachschuss aus 25 Metern (21.). Insgesamt verteidigten die Köpenicker diszipliniert, setzten offensiv aber wenige Spitzen. Auch Hannover konnte sich auf eine geordnete Defensive stützen. Als die Gäste den Ball einmal schnell in die Spitze spielten, wurde es gefährlich: Doch der auf die Reise gen Hannover-Tor geschickte Angreifer Sebastian Polter stand nach Meinung der Unparteiischen knapp im Abseits (23.).

Rückstand schockt die Eisernen

Kurz nach der Halbzeitpause gingen die Gastgeber dann in Führung: Nach einer feinen Vorarbeit von Harnik setzte Füllkrug die Flanke volley zum 1:0 ins Tor (54.). Die Führung verlieh Hannover spürbar Auftrieb. Union wirkte etwas schockiert und blieb eine passende Antwort schuldig. PEtwas bezeichnend fiel in dieser Phase das zweite Tor: Im Anschluss an eine Ecke bugsierte Kreilach den Ball mit Kopf und Schulter unglücklich zur Entscheidung ins eigene Tor (67.).

In der Schlussphase verbarrikadierte Hannover den eigenen Strafraum und musste nur eine brenzlige Situation überstehen, als Salif Sané einen scharfen Schuss des eingewechselten Kenny Prince Redondo blockte (84.). Danach brachten die Niedersachsen den Sieg problemlos über die Zeit. Das Selbstverständnis und -vertrauen der vergangene Wochen war nicht zu sehen.

"Sind nicht davor geschützt, Spiele zu verlieren"

Zu allem Überfluss musste die Mannschaft von Trainer Jens Keller zudem einen weiteren, personellen, Rückschlag hinnehmen: Kapitän Felix Kroos musste mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden (78.). Somit droht Union, ausgerechnet in der englischen Woche, neben Stephan Fürstner ein weiterer Schlüsselspieler auszufallen. Der für Fürstner in die Startelf gerückte Dennis Daube wollte es sogar als Vorteil sehen, "dass wir in vier Tagen schon wieder spielen." Am Mittwoch kommt Erzgebirge Aue an die Alte Försterei. Dann wollen die Unioner den nächsten Rückschlag vermeiden. "Vielleicht ist es auch normal, dass man einen kleinen Dämpfer bekommt", sagte Daube angesichts der langen Erfolgsserie. Und auch Steven Skrzybski fand: "Dass wir nicht davor geschützt sind, Spiele zu verlieren, ist klar."



