Es musste bei Union Berlin schon mit den Teufeln zugehen, um den Relegationsplatz wieder zu erklimmen: Die "Eisernen" besiegten den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag mit 3:1. Nach zuletzt drei fruchtlosen Spielen hintereinander ist Jens Kellers Team damit wieder im Aufstiegsrennen. Bei den "roten Teufeln" vom Betzenberg ist es genau andersherum, sie bewerben sich um einen Abstieg in die Niederungen der dritten Liga.

Union startete bei aufrührerischem Aprilwetter beschwingt in diese Partie, 21.379 Menschen sahen sich das Ganze in der Alten Försterei an. Von den Mühen der zurückliegenden englischen Woche war Kellers Gefolge nichts mehr anzumerken, sie spielten schnell und wohl strukturiert. Polter scheiterte schon in der 4. Minute am gegnerischen Keeper, er hätte den Ball weiterleiten müssen.

Kaiserslautern blieb nur, auf Konter zu spekulieren und sich ansonsten auf die Verteidigung zu konzentrieren. Doch schon in der 14. Minute wurde der Plan des Trainers Norbert Meier über den Haufen geworfen: Steven Skrzybski, gestärkt durch seine Vertragsverlängerung in der vergangenen Woche, flankte, und der Ex-Kapitän Damir Kreilach bewies seine seit Wochen bestechende Form vor dem Tor: Er traf an seinem Geburtstag zum 1:0. Sein dritter Treffer innerhalb der letzten drei Spiele - die beiden gegen Hannover und Düsseldorf allerdings hatte der Kroate jeweils ins eigene Tor verwandelt.