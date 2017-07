Füchse gewinnen EHF-Pokalspiel in Ungarn - Oh wie schön wär' Göppingen

22.04.17 | 17:17 Uhr

Im Viertelfinal-Hinspiel des EHF-Pokals hatten die Füchse zunächst Schwierigkeiten, das Tor zu treffen - zum Glück erging es dem ungarischen Team Tatabanya KC nicht anders. Dann aber kamen die Berliner in Fahrt - jetzt sieht es gut aus für das Final Four in Schwaben.

Mit einem Auswärtssieg in Ungarn haben die Füchse Berlin sehr gute Chancen auf den Einzug in das Final Four des Handball-EHF-Pokals geschaffen. Der Cupsieger von 2015 gewann am Samstag das Viertelfinal-Hinspiel bei Tatabanya KC mit 30:25 (17:11). Berlins Rechtsaußen Hans Lindberg war mit neun Toren der erfolgreichste Schütze der Partie. In der Anfangsphase taten sich beide Teams schwer im Abschluss - nach neun Minuten stand es erst 3:2 für die Gastgeber. Dann aber stabilisierte sich die Abwehr der Füchse und die Trefferquote stieg. Zweimal trafen die Berliner ins leere Tor, weil Tatabanya zugunsten eines weiteren Feldspielers in Unterzahl den Torwart vom Feld genommen hatte. Bis zur klaren 17:11-Halbzeitführung behielten die Füchse ihre Linie bei.

Final Four in Göppingen wohl nur mit deutschen Teams

Im zweiten Abschnitt mühten sich die Ungarn um den Anschluss. Entscheidend konnten sie den Rückstand aber nicht verkürzen, obwohl die Füchse nun in der Deckung nicht immer sicher standen und vorne beste Chancen vergaben. Erst gegen Ende der Partie schmolz der Vorsprung der Füchse etwas. Am Samstagabend kann auch die MT Melsungen bei Saint-Raphaël Var Handball aus Frankreich einen Schritt in Richtung des Endrunden-Turniers machen. Es könnte eine ausschließlich deutsche Angelegenheit werden: Am Sonntag ist noch der SC Magdeburg beim spanischen Klub Helvetia Anaitasuna gefordert. Der Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen ist als Gastgeber für das Final Four am 20. und 21. Mai gesetzt. Die Viertelfinal-Rückspiele werden am Samstag kommender Woche angepfiffen.

