Die Füchse Berlin treffen im Viertelfinale des Handball-EHF-Pokals auf Grundfos Tatabanya KC aus Ungarn. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Das Hinspiel findet am 22. oder 23. und das Rückspiel am 29. oder 30. April statt.

Füchse-Coach Velimir Petkovic freut sich über das Rückspiel vor eigenem Publikum. "Die Entscheidung fällt in der eigenen Halle", sagte der 60-Jährige. Petkovic hätte lieber gegen den spanischen Vertreter Helvetia Anaitasuna aus Pamplona gespielt, den der SC Magdeburg zugelost

bekam.

"Die Ungarn sind sehr unangenehm zu spielen, vor allem zu Hause", begründete der Füchse-Coach, der Tatabanyas Trainer Vladan Matic gut kennt. "Er ist ein alter Freund von mir", erzählte

Petkovic. Matic trainierte bis 2014 die serbische Nationalmannschaft.