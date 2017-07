Die Füchse Berlin haben Spitzenreiter Flensburg-Handewitt von der Tabellenspitze gestoßen. Die Berliner gewannen am Ostersonntag mit 34:32. In einem furiosen Endspurt drehten die Gastgeber die Partie.

Die Partie war von Beginn an intensiv. Bis zum 5:5 blieb die Anfangsphase ausgeglichen. Mitte der ersten Halbzeit zog Flensburg dann zunächst mit einem 5:0-Lauf davon. Von der 17. Minute an löste deshalb Petr Stochl den bis dahin glücklosen Silvio Heinevetter im Berliner Tor ab. Die Füchse taten sich besonders im Angriff schwer und ermöglichten den Gästen mit vielen Ballverlusten immer wieder einfache Gegenstöße. Kurz vor der Pause kämpfte sich der Hauptstadtclub aber wieder bis auf einen Treffer heran.