Bild: imago sportfotodienst

Gegen Augsburg - Heimsieg ist für Hertha fast schon Pflicht

07.04.17 | 18:36 Uhr

Zum Abschluss der englischen Woche erwartet Hertha BSC ein Heimspiel gegen Augsburg. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge scheint sich die Personalsituation zu entspannen - dafür steigt der Druck auf die alte Dame. Von Jakob Rüger

Bei Hertha BSC hat man sich nicht lange beschäftigt mit der 0:1 Auswärtsniederlage in Mönchengladbach - Trainer Pal Dardai hatte schon kurz nach dem Spiel die Parole "Mund abwischen" ausgegeben. Volle Konzentration auf Augsburg (Sonntag, 15.30 Uhr) hieß die Devise nach der Rückkehr mit dem Charterflug in der Nacht auf Donnerstag. "Das Gute an der englischen Woche ist: Man kann sofort spielen und eine Niederlage vergessen machen", so Dardai. Doch die aktuellen Probleme lassen sich nicht so einfach wegwischen. Hertha verspielt gerade eine tolle Ausgangsposition, die man sich mit starken Leistungen in der Hinrunde erarbeitet hat. Aus den letzten zehn Spielen gab es nur zehn Punkte. Eigentlich zu wenig im Kampf um einen Europapokalplatz.

Hintergrund imago sportfotodienst Gastspiel in Mönchengladbach - Herthaner kassieren ihre siebte Auswärtspleite in Folge Hertha BSC hat im Kampf um die Europapokalplätze einen weiteren Rückschlag erlitten. Bei Borussia Mönchengladbach verloren die Berliner am Mittwochabend mit 0:1. Es war die siebte Auswärtspleite in Folge und schon die dritte Niederlage hintereinander.

Dardai nimmt es mit Humor - und grübelt

In Mönchengladbach gab es die siebte Auswärtsniederlage in Folge. So viele Pleiten in Folge kassierte Hertha zuletzt in der Saison 2009/2010. Damals stieg man ab. So schlimm ist es diesmal freilich nicht. Doch seit Mitte Dezember hat Hertha in der Fremde nicht mehr gepunktet. "Für Spieler ist eine solche Niederlagenserie nicht einfach, aber auch für den Trainer", gab Pal Dardai unter der Woche zu und erzählte wie er mit der Niederlagenserie umgeht. "Nach Gladbach sehe ich es von der lustigen Seite. Ich bin Hertha Rekordspieler und nun werde ich Rekordhalter was Auswärtsniederlagen angeht. Wenn ich mich aber immer wieder damit beschäftige werde ich verrückt."



Doch Dardai ist niemand, der Niederlagen auf die leichte Schulter nimmt. Sie ärgern ihn, beschäftigen ihn unbewusst, auch wenn er es nach außen nicht zeigen will. Der Ungar macht sich Gedanken und wirkt manchmal etwas ratlos.



Schon in der vergangenen Saison spielte Hertha eine schwache Rückrunde und suchte lange nach den Ursachen. Doch Parallelen sieht man diesmal nicht. "Das ist schon eine andere Rückrunde wie letztes Jahr", so Dardai, "das war ängstlich, da haben sich Spieler versteckt und wollten keine Fehler machen. Diesmal sehe ich Männer auf dem Platz, die ins Risiko und in die Zweikämpfe gehen. Wir haben ab und zu einfach Pech gehabt."

Tore sind die Kunst

Der Mannschaft fehlt das Selbstvertrauen in die eigene Stärke. "Die Vergleiche zur letzten Saison sind für den Kopf eine Belastung", so der Trainer, "deshalb wäre es schön zu gewinnen und es würden nicht immer die Fragen kommen". Doch gerade auswärts gelingt das überhaupt nicht mehr. Gegen Gladbach ließ sich die Mannschaft zu tief in die eigene Hälfte drängen. Der Weg zum Tor war dadurch sehr weit. Entweder ging der Ball auf dem Weg dorthin verloren oder es fehlte nach einem langen Sprint die Konzentration im Abschluss. Hertha erzielt keine Tore und ohne eigenen Treffer "wird es auswärts schwer zu punkten", so Dardai treffend.

Mehr zu Hertha imago sportfotodienst "Riesiger Schritt in die richtige Richtung" - Wie Hertha mit blau-weißen Nazis umgeht Im Umfeld des Berliner Bundesligisten Hertha BSC wagen sich immer wieder Neonazis aus der Deckung. Sie hetzen gegen weltoffene Fans. Einer kommentierte kürzlich einen Antirassismus-Spot von Hertha als "Linke zecken scheisse". Wie geht der Verein damit um? Von Philipp Büchner

"Tore zu machen ist die Kunst. Wir brauchen die Torgefahr von Kalou und Ibisevic. Wenn sie fehlen tut uns das weh, denn der Rest des Teams strahlt zu wenig Torgefahr aus" analysiert Pal Dardai. Beim Auswärtsspiel in Mönchengladbach fehlte Mittelstürmer Ibisevic gelbgesperrt. Gegen Augsburg ist Herthas treffsicherster Stürmer wieder dabei. Torgefahr ist ein Schlüsselwort, dass Hertha für das Heimspiel ausgegeben hat. Mit Augsburg kommt ein Team in akuter Abstiegsgefahr nach Berlin. "Sie werden alles geben und körperbetont spielen. Wir müssen Geduld haben. Falls es kein schnelles Tor gibt, dann kann es immer noch in der letzten Minute fallen. Das Schlüsselwort ist Geduld", so Dardai zur zweiten Vorgabe an seine Mannschaft.

Heimsieg ist fast schon Pflicht

Fraglich ist noch, welche Spieler der Coach zur Verfügung hat. Linksverteidiger Plattenhardt und die beiden Innenverteidiger Brooks und Langkamp sind mit leichten Blessuren weiterhin fraglich. Definitiv ausfallen werden die Langzeitverletzten Weiser, Lustenberger und Schieber. Solche Ausfälle konnte Hertha zuletzt nicht kompensieren.



Doch beschweren tut sich niemand. Trainer Pal Dardai hat trotz der Verletzten zwölf Punkte aus den letzten sieben Spielen gefordert. Das bedeutet Hertha braucht noch vier Siege im Saisonendspurt. Ein Heimsieg ist bei der Auswärtsschwäche daher fast schon Pflicht. Für Augsburg und für Hertha steht am Sonntag viel auf dem Spiel. "Am Ende brauchst du die Punkte, egal wie du spielst. Du kannst auch scheiße spielen aber du brauchst diese Punkte", so Dardai.