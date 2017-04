Neun Auswärtspleiten in Folge - doch es gibt Hertha-Fans, die sich davon nicht abschrecken lassen. Tapfer begleiten sie ihr Team weiter durch Deutschland. Einer von ihnen ist Helmut Friberg. Für den den 60-Jährigen war die Pleite in Bremen bereits das 630. Auswärtsspiel. Von Jakob Rüger

Es geht ihm ums Mitfiebern. Doch aktuell ist es vor allem ein Mitleiden. Das 0:2 bei Werder Bremen war bereits die neunte Auswärtsniederlage in Folge . "Das kann passieren. Aber wenn man immer da hin fährt und neun Niederlagen hintereinander kassiert, merkt man, dass die Leute danach natürlich alle enttäuscht sind", so Friberg, der den Negativrekord seiner Hertha gelassen hinnimmt: "Wir haben irgendwie das Talent, wenn etwas Schlechtes mitzunehmen ist, dann nehmen wir es gerne mit."

Am liebsten erinnert sich Helmut Friberg allerdings an Herthas erste Reise in der Königsklasse 1999. "Beim ersten Champions-League-Spiel bei Galatasaray Istanbul waren wir genau 48 Fans. Als dann in der Stadionmitte zum ersten Mal die Champions-League-Fahne gewedelt wurde, hatte ich Gänsehaut", erinnert sich Friberg. "Ich weiß nicht, wie es für die Bayern-Fans ist, die das 30 Mal im Jahr erleben. Für die ist das Normalität, doch für uns war das wirklich etwas Besonderes."



Dank Herthas Heimstärke könnte es nächste Saison wieder Europapokal-Reisen für Helmut Friberg geben. Doch wann endet endlich die Niederlagenserie in der Fremde? "Beim nächsten Freundschaftsspiel vielleicht", antwortet Friberg und lacht. "Keine Ahnung, aber ich hoffe natürlich, dass wir in Darmstadt gewinnen." Dort wird die Hertha ihr letztes Auswärtsspiel dieser Saison bestreiten. Helmut Friberg wird sich dann wieder auf den Weg machen, quer durch Deutschland - für seine alte Liebe Hertha BSC.