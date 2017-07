Auf der Facebook-Seite von Hertha BSC war in dieser Woche einiges los: Erst wurde der Muskelfaserriss im Hüftbereich von Innenverteidiger John Anthony Brooks vermeldet. Dann gab der Verein den Ausfall von Linksverteidiger Marvin Plattenhardt für das Auswärtsspiel in Bremen bekannt. Auch er hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Die Verletztenliste bei der Alten Dame wird immer länger: Weiser, Stark, Lustenberger, Stocker und Schieber fallen ebenfalls aus. Die Fans diskutieren ausschweifend über die Ursachen. Facebook-Nutzer "Es Dochhan" schrieb: "International nie dabei, im Pokal ist auch meist recht früh Schluss, Überanstrengung kann es bei den wenigen Spielen im Jahr auch nicht sein. Woran liegt es?"

In fremden Stadien hat Hertha BSC gerade den neuen Vereinsrekord aufgestellt - bei Niederlagen. In der Heimat aber ist Pal Dardais Team selbst bei widrigstem Aprilwetter nicht zu besiegen: Am Samstag bekam das auch der aufstrebende VfL Wolfsburg zu spüren.

Schwarzer Humor kann helfen, die Verletzten bringt das aber nicht schneller zurück auf den Platz. Herthas Fans machen sich nach acht Auswärtsniederlagen in Folge Sorgen: Mit Werder Bremen wartet nämlich die zweitbeste Rückrundenmannschaft der Bundesliga am 31. Spieltag auf die Hauptstädter. Für Verteidiger Sebastian Langkamp ist Bremen "das Team der Stunde". In den letzten zehn Spielen wurden 26 von 30 möglichen Punkten geholt. "Wir fahren da nicht als Top-Favorit hin", blickt der Geschäftsführer Sport, Michael Preetz auf das schwere Gastspiel an der Weser. "Das wird eine große Herausforderung aber der Sport lebt von Herausforderungen." Hertha setzt in Bremen auf die jungen Maximilian Mittelstädt und Jordan Torunarigha. Sie rücken für die Verletzten Plattenhardt und Brooks in die Berliner Viererkette und sollen dabei helfen, Bremens Toptorjäger Max Kruse zu stoppen. "Er ist unberechenbar", analysiert Langkamp die Stärken von Kruse. "Er ist ein Stürmer mit gutem Torabschluss, der seine Qualität zwischen den Linien hat, dort bietet er sich immer wieder zwischen den Verteidigungsreihen an. Deshalb wird es wichtig die Räume eng zu halten." Zuletzt erzielte Kruse gegen Ingolstadt vier Treffer. Doch generell ist Bremen in der Rückrunde eine torgefährliche Mannschaft geworden. Trainer Pal Dardai will sich deshalb nicht hinten reindrängen lassen: "Wir wollen uns nicht bis zur Grundlinie zurückfallen lassen, sondern wir wollen im Block auf unserer Linie verteidigen." Heißt den Gegner möglichst weit weg vom Tor halten. Das hätte den Vorteil, dass auch der Berliner Weg zum Bremer Tor nicht so weit wäre.

Im Mittelpunkt steht aber die Defensivarbeit. "Wir müssen gut gemeinsam verteidigen und die Räume eng machen. Wenn wir das über 98 Minuten machen, werden wir was mitnehmen", ist Trainer Dardai überzeugt. Er hat Vertrauen in seine jungen Spieler. Unter der Woche gab es eine zusätzliche Taktikeinheit, um mit Torunarigha (vier Einsätze), Mittelstädt (elf Einsätze) und Mittelfeldspieler Allan (elf Einsätze) die Abläufe weiter zu verfeinern. "Ich arbeite immer gerne mit den jungen Spielern und die jugendliche Leidenschaft wird uns dieses Wochenende etwas Schönes bringen", blickt Dardai optimistisch auf das Auswärtsspiel.



Die Berliner haben bislang alles versucht um ihren Negativlauf in der Fremde zu durchbrechen: Anreise per Privatjet, Abläufe wie bei Heimspielen. All das hat bislang nicht geholfen. Hertha bleibt auswärts nach Darmstadt das harmloseste Team der Liga. Warum also nicht auf die Unbekümmertheit der Jugend setzen?

Facebook-Nutzer Sebastian Genzel sieht es ähnlich: "Dann steht das Auswärtsspiel eben unter dem Motto 'Jugend forscht'. Was haben wir denn zu verlieren?" Noch hat Hertha als Tabellenfünfter vier Punkte Vorsprung gegenüber dem Siebten aus Bremen. Doch bei einer erneuten Niederlage schmilzt das Berliner Punktepolster weiter. Europa droht in Gefahr zu geraten. Pal Dardai fordert deshalb noch zwei Siege aus den letzten vier Spielen, um die Europa League Qualifikation zu schaffen. Mit einem dezimierten Kader keine leichte Aufgabe im Ligaendspurt.



Der letzte Sieg an der Weser liegt übrigens bereits elf Jahre zurück. Michael Preetz ist dennoch zuversichtlich: "Wir werden auf jeden Fall etwas mitnehmen. Wir wissen nur noch nicht ob es Erfahrungen sind oder Punkte. Das werden wir dann im Laufe des Samstagnachmittag feststellen."