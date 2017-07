Audio: Inforadio | 16.04.2017 | Stephanie Baczyk

Hertha verliert 0:1 in Mainz - Schwarze Fastnacht am Karsamstag

15.04.17 | 17:28 Uhr

Gegen die kriselnden Mainzer brachte Hertha BSC am Samstag nicht viel zustande. Vom vermeintlichen Klassenunterschied zwischen Europa-League-Kandidaten und Abstiegsanwärter war nichts zu sehen - die Berliner verloren mit 0:1. Eins ist ihnen damit gelungen: Der neue Vereinsrekord bei Auswärtsniederlagen.

Der gegnerische Trainer mehr als angezählt, noch dazu kein einziger Punkt in den vergangenen fünf Spielen: Eigentlich konnten die Profis von Hertha BSC frohen Mutes die Reise zum FSV Mainz 05 antreten. Am Ende aber lachten nur die Angestellten des mutmaßlichen Karnevalsvereins: Das Eigentor von John Anthony Brooks in der 45. Minute konnten die Berliner nicht verschmerzen - sie verloren am Samstag in Mainz mit 0:1. "Wir sind in der ersten Halbzeit überhaupt nicht anwesend gewesen und in der zweiten Halbzeit haben wir zwei drei Kombinationen gespielt", kommentierte Berlins Trainer Pal Dardai das Geschehen zutreffend. Sein Team hatte sich nach einer Schwächephase zuletzt vermeintlich berappelt, der zeitweise sogar leichtfüßig herausgespielte Heimsieg gegen Augsburg war Beleg dafür. Und man kann dem Trainer Dardai manches vorwerfen, aber sicher nicht übertriebene Nachsicht mit hochmütigen Fußballern: Immer wieder trichtert er seinen Spielern ein, sie hätten noch nichts erreicht, solange die Saison nicht vorüber ist (und die Bayern die Meisterschale emporrecken). Mehr mahnen als Dardai? Schwierig.

Mehr zum Thema Berlin vor dem Spiel gegen Mainz - Stocker und die Hertha - eine On/Off-Beziehung Lange hat Valentin Stocker bei Hertha BSC nur eine Nebenrolle gespielt. Nach seinem zuletzt starken Auftritt aber könnte er am Samstag beim FSV Mainz 05 bestätigen, dass er wichtig für die Mannschaft ist. Doch seine Liaison mit Hertha ist alles andere als einfach. Von Astrid Kretschmer



"Jobgarantie" für Mainzer Coach Schmidt

Dass bei Mainz 05 schon andere verloren haben, insbesondere, wenn die Gastgeber unter Druck stehen - das wird Dardai seiner Mannschaft zweifelsohne eingebimst haben. Ebenfalls, dass sein Team gerade auswärts viel mehr zeigen muss, als bisher. Der Schweizer Trainer Martin Schmidt aber war rechtzeitig mit einer "Jobgarantie" ausgestattet worden, er würde also wenigstens an diesem Wochenende nicht gefeuert werden, egal wie es ausginge. "Es hat Ruhe reingebracht. Denn jeder wusste: Es gibt kein Alibi, hinter dem man sich verstecken kann", sagte der Mainzer Kapitän Stefan Bell. Vor dem Anpfiff am Karsamstag waren 20.000 T-Shirts mit der Aufschrift "Mainzbleibt1" an die Fans verteilt worden, um den Schulterschluss zwischen den Anhängern und dem Team zu zeigen. Die Fans des FSV werden in der Bundesliga gerne mal belächelt, als immer freundliche Bejubler des Mainzer Frohsinns. Dass man dort gar keinen Karneval, sondern Fastnacht feiert? Sie lächeln auch darüber.

Man kann es auch so sehen: Einen Mainzer, dem die 05er egal sind, wird man lange suchen müssen. Wenn es ernst wird, rückt die 210.000-Einwohner-Stadt zusammen, wie kaum ein anderer Bundesligastandort. Vor der Arena hingen dutzende "100 Prozent für unser Ziel"-Transparente.



Kein Torschuss in der ersten Hälfte

Die rund 30.600 Menschen auf den Rängen machten entsprechend Krawall und die Mainzer Spieler stachelte das an. Sie gingen von Anfang an aggressiv auf die ziemlich tief stehenden Berliner los. Allan, Genki Haraguchi und Maxi Mittelstädt ersetzten bei Hertha die Angeschlagenen Niklas Stark, Valentin Stocker und den gesperrten Vladimir Darida. Für ihren Spielwitz waren die FSV-Mannschaften früher mal bekannt, aber davon ist beim Tabellen-Fünfzehnten nicht mehr viel übrig - was die Gastgeber an Ballgefühl vermissen ließen, kompensierten sie mit rennen und kämpfen. Pal Dardais Spieler konnten ihre Klasse nicht zeigen, sie kamen schlichtweg nicht dazu. Abwarten, sicher stehen, vielleicht mal ein Konter - das schien ihr Masterplan zu sein. Klare Torchancen sahen die Fans erst nach einer knappen halben Stunde - beide hatte Mainz 05, durch Latza (26.) und Jhon Cordoba (29.). Hertha BSC brachte in den ersten 45. Minuten keinen einzigen Torschuss zustande.



Latzas Treffer wird zu Brooks' Eigentor

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte dann schlug es im Tor der Berliner ein: Der Keeper Rune Jarstein klärte einen Ball nur schlecht, der Mainzer Fabian Frei legte das Gerät vor dem Strafraum rüber zu Danny Latza - und der schlenzte ihn aus 19 Metern ins Netz. Das allerdings gelang ihm nur, weil Herthas Hüne John Anthony Brooks den Ball noch abgefälscht hatte - unhaltbar für Jarstein. Deshalb wurde Latzas Tor später auch umgewidmet: Brooks Beteiligung wuchs nach dem Abpfiff in den Augen der Offiziellen derart, dass sie ihm dafür ein Eigentor gutschrieben. Kurz nach dem Rückstand hatte Berlin noch Glück, dass der Schiedsrichter nach einem Handspiel von Brooks' Abwehrkollegen Sebastian Langkamp nicht auf Elfmeter entschieden hatte.



Aus der Kabine schritten die Berliner nach Dardais Ansagen sichtlich gestrafft, Salomon Kalou scheiterte gleich mal mit einem Schuss aus spitzem Winkel am gegnerischen Torwart. Auf der anderen Seite knallte ein Schuss der Mainzer an die Latte. Dardai hatte nun eingesehen, dass es seinem Team an diesem Nachmittag nichts mehr nützen würde, nur sicher zu stehen. Er wechselte seine Stürmer Esswein und Allagui ein.

Stets bemüht - aber vorne erfolglos

Der ehemalige "Clubberer" Esswein brachte sich in der 64. Minute auch gleich energisch ein: Einen Mainzer Schuss wehrte er im eigenen Strafraum mit dem Arm ab. Erneut verzichtete der Schiedsrichter Deniz Aytekin auf einen Pfiff. Esswein und seine Kollegen probierten jetzt mehr, aber sie gingen dabei meist planlos und durchschaubar vor. "Vieles hat zu lange gedauert, wir waren insgesamt nicht aggressiv genug", sagte Berlins Kapitän Vedad Ibisevic später. Die Mainzer rannten weiter diszipliniert übers Feld, das genügte, um Hertha fernzuhalten. Sie hätten ihre Führung sogar noch erhöhen können: Cordobas gefährlichen Querpass fing Jarstein gerade noch ab (75.), Baloguns Kopfball lenkte er in der Nachspielzeit um den Pfosten. Bei Berlin ging auch in der zweiten Hälfte trotz aller Mühe so gut wie nichts nach vorne.

Das ist mein dritter Rekord bei Hertha BSC - der erste ist Rekordspieler, der zweite sind die meisten Tore - und jetzt die meisten Niederlagen auswärts, das nehme ich auch mit. Das gehört zum Leben." Der Berliner Trainer Pal Dardai

Schlechteste Auswärtsbilanz der Vereinsgeschichte

Der Abpfiff machte es endgültig: Noch nie hat Hertha BSC auswärts so oft verloren, wie in dieser Saison - acht Spiele in Folge mussten Pal Dardai und seine Profis den Gegnern gratulieren. Bei keinem anderen Bundesligateam ist der Unterschied zwischen Heim- und Auswärtstabelle so groß. Dardai bezeichnete den Sieg der Mainzer klar als "verdient", den Rest nahm er mit Humor: "Das ist mein dritter Rekord bei Hertha BSC - der erste ist Rekordspieler, der zweite sind die meisten Tore - und jetzt die meisten Niederlagen auswärts, das nehme ich auch mit. Das gehört zum Leben."



Abgesehen davon aber ging die Reise nach Rheinhessen für die Berliner sogar glimpflich aus: Sie bleiben Fünfter und damit auf einem Europa-League-Startplatz. Ihre Verfolger aus Freiburg (0:4 in Leipzig) und Köln (1:2 in Augsburg) haben beide verloren.