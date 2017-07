Video: Abendschau | 05.04.2017 | Phillip Büchner | Bild: imago sportfotodienst

"Riesiger Schritt in die richtige Richtung" - Wie Hertha mit blau-weißen Nazis umgeht

05.04.17 | 16:07 Uhr

Im Umfeld des Berliner Bundesligisten Hertha BSC wagen sich immer wieder Neonazis aus der Deckung. Sie hetzen gegen weltoffene Fans. Einer kommentierte kürzlich einen Antirassismus-Spot von Hertha als "Linke zecken scheisse". Wie geht der Verein damit um? Von Philipp Büchner

Die Zusage kommt schnell. Es geht um Rassismus? Michael Preetz, Manager des Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, nimmt sich direkt nach seiner Rückkehr von einer Dienstreise Zeit für ein Interview. War in der Pressestelle nicht ein leicht nervöser Tonfall zu vernehmen als ich das Gesprächsthema durchgegeben hatte? Hertha und Rassisten? Da war doch mal was... Aber "der Lange", wie Michael Preetz schon zu seiner Zeit als Hertha-Stürmer gerufen wurde, wirkt selbst vor laufender Fernsehkamera kein bisschen nervös. "Ich habe mich schon in den 90er Jahren gemeinsam mit meinem Mitspieler Alphonse Tchami öffentlich gegen jede Form von Diskriminierung ausgesprochen", sagt er.

Michael Preetz umarmt 1998 den Torschützen Alphonse Tchami. Der damalige Stürmer ist heute Hertha-Manager.

Der kurze Spot aus dem Jahre 1998, in dem der heutige Geschäftsführer Sport und sein Kameruner Stürmerkollege Alphonse Tchami mit einer Coladose kicken und Position gegen Rassismus beziehen, war gestalterisch ausbaufähig, an Mut ließ er jedoch nichts zu wünschen übrig. Denn Sportler und Funktionäre versteckten sich damals gerne hinter Formulierungen wie "Sport und Politik gehören getrennt" - während draußen vor den Stadiontoren NPD und Republikaner Flugblätter an Glatzköpfe in Bomberjacken verteilten. Für Aufklärungsarbeit wie die der Hertha-Stürmer wurde man damals nicht gefeiert, stellte man sich doch offen gegen große Teile der eigenen Fanszene.

"In der Ostkurve würde der sich das nicht trauen"

Zum Interview bringe ich Michael Preetz Ausdrucke einer Diskussion auf dem Facebook-Profil von Hertha BSC mit. Der Bundesligist hat kürzlich einen Antirassismus-Spot veröffentlicht, darunter provozieren im Facebook-Profil des Vereins einige Hertha-Fans mit rechten Pöbeleien: [Rechtschreibung off] "Linke zecken scheisse," "Da kommt mir das kotzen," "Aufgesetzte Scheisse" [Rechtschreibung on].



Die überwältigende Mehrheit der Herthaner protestiert und attackiert die rechten Trolle verbal. Sie sprechen Preetz aus der Seele: "Das motiviert uns umso mehr. Als großer Verein, der viele Menschen erreicht, sind wir aufgefordert, uns klar gegen rechte Gewalt und Diskriminierung zu positionieren."

Kommentare auf der Facebook-Seite von Hertha

Wer sich die Nutzerprofile hinter den Hass-Kommentaren ansieht, merkt schnell: Neben Reichs- und besorgten Bürgern tummeln sich unter den Hertha-Fans auch klar erkennbare Neonazis. Teilweise treten sie unter Klarnamen auf, posten Hertha-Logos zwischen netten Familienfotos und rechter Propaganda. Waffen-SS? Adolf Hitler? "Gefällt mir". Sie drohen "linken Ratten" und rufen zu Gewalt auf.



"Ich unterscheide da klar zwischen Internet und dem Stadion," sagt Steffen Toll. Der Vorstandsvorsitzende des Fördervereins Ostkurve, der größten Fangemeinschaft, ist sich sicher: "Bei uns in der Ostkurve würden die sich das nicht trauen."

Mehr zum Thema imago/Baering Fußball | Antwort an Kölner Fans - Homophobes Plakat der Hertha-Ultras sorgt für Ärger Bei Herthas 2:1-Sieg gegen den 1. FC Köln machten einige Fans im Olympiastadion Ärger: Hertha-Ultras hielten ein 50 Meter langes Transparent mit homophober Botschaft in Richtung der Kölner Ultras. Der DFB-Kontrollausschuss wird deshalb aktiv.

"Sieg heil!"-Rufe in den 90er Jahren

Rechtskurve? Noch heute kämpfen die "alte Dame" Hertha und ihre Fans gegen dieses Image an. In den 90er Jahren folgte in den Schlussminuten einer erfolgreichen Hertha-Partie im Olympiastadion auf den gängigen "Sieg!"-Ruf stets noch ein geringfügig leiseres "heil!" Während Michael Preetz so etwas als Spieler noch auf dem Rasen miterlebte, kennt Steffen Toll die schlechte alte Zeit nur aus Erzählungen. So etwas habe die Kurve in den letzten Jahren selber geregelt: "Wenn es mal einen Ruf gegen eine farbigen Spieler gab oder dergleichen, haben gleich drei, vier andere darauf reagiert. Bei einem Europacup-Spiel mussten sogar mal zwei Neonazis von Ordnern geschützt aus der Kurve begleitet werden."



Über diese Entwicklung freut sich auch der Fanbetreuer Donato Melillo: "Wenn man sich Herthas Ruf aus den 70ern und 80ern anschaut und das mit heute vergleicht, dann ist das ein riesiger Schritt in die richtige Richtung." Das Engagement von Hertha BSC ist mittlerweile nachhaltig und beschränkt sich nicht nur auf Videobotschaften gegen Rassismus oder Antisemitismus. Klare Kante gab es 2009: In einem Testspiel hatte ein Hertha-Fan den damaligen Babelsberger Spieler Babacar N'Diaye rassistisch beleidigt. Der Täter erhielt ein Stadionverbot für drei Jahre, N'Diaye hingegen wurde als Ehrengast zu einem Hertha-Heimspiel eingeladen. Auch präventiv wird Hertha tätig: Verein und Fans organisieren immer wieder Gedenkstättenfahrten nach Dachau oder Auschwitz. Eines gilt für das Stadion genau wie für die sozialen Medien: Rechtsradikale testen offenbar die Entschlossenheit von Verein und Fans regelmäßig. Immer dann, wenn klar erkennbare Hertha-Anhänger rechtsradikales Gedankengut verbreiten, sind der Verein und die weltoffene Mehrheit der Fans aufs Neue gefordert. Entscheidend ist der Umgang mit dieser Minderheit, die als einzige bei Hertha nicht willkommen ist. "Den einen oder anderen Irren, den wir unter den sogenannten Hertha-Fans haben, den werden wir auch nicht bekehren können," weiß Michael Preetz, "aber die überwiegende Mehrheit der Fans erreichen wir".

Hertha-Spot gegen Rassismus

Sendung: Abendschau, 05.04.2017, 19.30 Uhr