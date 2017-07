Audio: rbb Sport | 04.04.2017 | Jakob Rüger | Bild: imago stock&people

Stadion-Neubau im Olympiapark geplant - Denkmalschutz könnte Herthas Pläne durchkreuzen

04.04.17 | 13:33 Uhr

Hertha BSC plant einen Stadion-Neubau - am liebsten im Berliner Olympiapark. Einer Machbarkeitsstudie zufolge ist dieser Standort die "Ideallösung". Doch das Areal ist streng denkmalgeschützt. Und Wohnhäuser in unmittelbarer Nachbarschaft gibt es auch. Von Jakob Rüger

Der Berliner Olympiapark, 1936 zu den Olympischen Spielen errichtet, steht heute unter Denkmalschutz. Genau hier will Bußballbundesligist Hertha BSC bis 2025 sein neues Stadion bauen. "Der Olympiapark ist die Ideallösung", heißt es in der Präsentation, die Hertha am Donnerstag vorgestellt hat. "Der Denkmalschutz bleibt unangetastet, kein denkmalgeschütztes Gebäude wird abgerissen."



Doch so einfach ist es nicht - denn der gesamte Olympiapark steht unter Denkmalschutz. Das bedeutet, auch die Grünflächen gelten als zu schützendes Gelände. Das Berliner Denkmalamt bleibt deshalb auch nach Herthas Machbarkeitsstudie bei seiner Stellungnahme zu einem Stadion-Neubau auf dem Olympiagelände. "Der Standort dort scheint mir dafür nicht geeignet", erklärte im Januar 2017 der zuständige Staatssekretär Garry Woop. Aus seiner Sicht komme auch ein gravierender Umbau des Olympiastations selbst nicht in Frage.

Wasserfreunde berichten von strengen Auflagen

Sportsenator Andreas Geisel (SPD) hatte zuletzt vorgeschlagen, das Spielfeld abzusenken, um das Olympiastadion für Hertha in eine reine Fußballarena umzubauen. Doch der Denkmalschutz hat strenge Vorgaben - das haben auch die Wasserfreunde Spandau und ihr Präsident Hagen Stamm erfahren müssen, die im Olympiapark zu Hause sind. Selbst beim Anbringen eines Föhns muss das Denkmalamt gefragt werden. "Wir leben permanent mit dem Denkmalschutz - das fängt bei Kleinigkeiten an und hört bei großen Planungen, auf die wir seit Jahren hoffen, auf", schildert Stamm. Eine Traglufthalle für das Freiluftbecken oder eine Solaranlage auf dem Dach wurden in den letzten Jahren stets abgelehnt.



Doch es kommt auf das Bauvorhaben an, erklärte Garry Woop Anfang des Jahres: "Modernisierungen und Anpassungen sind grundsätzlich immer möglich, müssen aber den Gegebenheiten von Bau und Gartendenkmälern gerecht werden." Heißt: Ein Umbau bestehender Gebäude nach teuren und strengen Denkmalschutzrichtlinien wäre möglich - ein moderner Neubau, der den Charakter des Olympiaparks verändern würde, eigentlich nicht.

Fraglich, ob Berlin seine Position aufgibt

Trotzdem wollte Sportsenator Geisel einen Stadion-Neubau nach der Präsentation der Machbarkeitsstudie nicht ausschließen: "Ein neues Stadion hätte durchaus Vorteile, hat aber auch Nachteile", sagte Geisel. "Wir wissen auch noch nicht genau, ob die Fläche tatsächlich ausreicht, ob das bautechnisch geht, denkmalrechtlich zu bewältigen ist. Trotzdem ist auch das eine Option."



Insofern dürfte es interessante Gespräche geben zwischen der Vereinsführung und dem Berliner Senat. Ob das Land Berlin für einen eigentlich unerwünschten Stadion-Neubau den Denkmalschutz aushebeln könnte und würde, bleibt jedoch fraglich.

Der Favorit: Der Olympiapark zwischen Hockeystadion und Hanns-Braun-Straße

Doch der Denkmalschutz könnte nicht das einzige Problem am favorisierten Standort bleiben. Auch die Hertha-Fans um Stefan Toll haben ihre Erfahrungen mit einem geplanten Neubau gemacht. "Wir wollten mal hier in der Gegend ein Fan-Haus bauen. Das ging nicht - wegen des Lärmschutzes für ein paar Anwohner. Und jetzt will man eine etwas größere Sache hinbauen ..." Anwohnerin ist zum Beispiel Bettina Hellmann. Sie wohnt in einer der sechs Häuser direkt am Olympiapark. Das geplante Hertha-Stadion würde laut Machbarkeitsstudie direkt vor ihrem Haus entstehen. Dass sie nicht informiert wurde, findet sie an sich schon eine Frechheit, sagt sie. Die Bewohner ihrer Siedlung seien "jetzt alle in großer Aufruhr". Den geplanten Stadion-Neubau nennt Hellmann "nicht optimal", dann würde es in der Gegend sicher unruhiger.

Was passiert, wenn die Anwohner möglicherweise klagen? Schon jetzt darf wegen Lärmbelästigung jährlich nur eine bestimmte Anzahl an Abendveranstaltungen im Olympiastadion stattfinden. Und damit bleibt es auch nach der Machbarkeitsstudie fraglich, ob im Jahr 2025 wirklich ein neues Hertha Stadion auf dem Schenkendorfplatz steht. Dort wo der Bundesligasechste aktuell trainiert.