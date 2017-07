Interview | Berliner wollen über Irisches Meer rudern - "Wir können froh sein, wenn am Ende nicht alle seekrank sind"

26.04.17 | 18:41 Uhr

Alle zwei Jahre versuchen Ruderer, die Irische See zu überqueren. Auch ein Berliner Team will jetzt bei der Celtic Challenge an den Start gehen - und vor allem ins Ziel kommen. Gunnar Krüger erzählt im Interview, warum seine Mannschaft bei der Vorbereitung ausgelacht wurde.



rbb|24: Zwischen Arklow in Irland und Aberystwyth in Wales liegen 150 Kilometer. Wie lange braucht man, um die Strecke im Ruderboot zurückzulegen? Gunnar Krüger: Die schnellsten Boote sind 14 bis 15 Stunden unterwegs. Aber so schnell werden wir nicht sein. Ich denke mal, dass wir zwischen 17 und 20 Stunden brauchen werden. Die langsamsten Teams sind ungefähr 28 Stunden unterwegs, manche haben auch schon länger gebraucht. Muss man – im besten Sinne – ein bisschen durchgeknallt sein, um sich so einer Herausforderung zu stellen? Ruderer sind alle durchgeknallt. Wir haben früher beim Training immer gesagt: Man muss eigentlich vollkommen irre sein, denn es gibt keine Sportart – außer Triathlon vielleicht – die einen solchen Umfang an Training erfordert, bei gleichzeitig so wenig Aussicht, jemals ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen oder Geld zu verdienen. In den Hoch-Zeiten trainiert man zwischen zwölf und 14 Mal die Woche, macht nichts anderes außer zu rudern. Das macht man nur, wenn man wirklich Spaß daran hat. Und dann hat man eben auch an einem Wettbewerb wie der Celtic Challenge Spaß.

Eines der Bgleitboote der Berliner Ruderer

Am Wochenende soll der Startschuss fallen – wann denn genau? Entweder am Freitag oder am Samstag. Oder gar nicht. Das erfahren wir wohl erst kurzfristig. Es hängt sehr stark am Wetterbericht, und für Samstag und Sonntag hat sich ein Sturmtief angekündigt. Wenn wir starten dürfen, dann geht es wohl am Freitagnachmittag los. Es wäre nicht das erste Mal, dass das zweijährliche Rennen wegen der Wetterbedingungen ausfallen würde: Schon im vergangenen Jahr konnte Ihr Team nicht starten. Sie drücken deswegen vermutlich besonders die Daumen, dass es in diesem Jahr klappt? Ich muss ganz ehrlich sagen: Mir ist es lieber, wenn das Rennen ganz abgesagt wird, wenn das Wetter schwierig ist. In eine Situation wie 1997 möchte ich nicht noch einmal geraten, das war echt unangenehm.

Hintergrund Die Celtic Challenge Strecke: Startpunkt ist in Arklow, südlich von Dublin, das Ziel ist Aberystwyth in Wales. Dazwischen liegt die Irische See und eine Strecke von mindestens 150 Kilometern. Geschichte: Das Rennen findet seit 1989 alle zwei Jahre statt - wenn das Wetter es zulässt. Angefangen hat alles mit einer Gruppe von Rettungsboot-Ruderern, die mit der Fahrt von Küste zu Küste Spenden sammeln wollten. Daraus hat sich ein Rennen entwickelt, das gleichzeitig eine Charity-Aktion ist. Teilnehmer: In diesem Jahr gehen 14 Teams an den Start, jedes mit zwölf Mitgliedern - Männer, Frauen, Mixed, Jüngere und Ältere. Aus Berlin sind Mitglieder des Ruder-Clubs Tegel 1886, des Rudervereins Berlin von 1878 und des Richtershorner Rudersverein mit dabei.



Damals musste Ihre Mannschaft auf halber Strecke das Rennen abbrechen. Warum? Wir sind mit einer relativ jungen, ziemlich fitten Truppe aus ehemaligen Ruder-Leistungssportlern an den Start gegangen, ziemlich unvorbereitet allerdings. Dass wir noch Schwimmwesten dabeihatten, war gerade noch so alles. Uns war vorher nicht einmal klar, dass man in den Booten nicht auf wie sonst auf Rollsitzen, sondern auf festen Bänken sitzen würde. Dann hatten wir noch ein kleines Begleitboot, ein Mini-Segelboot, und ein noch viel kleineres Boot zum Wechseln, ein Motorboot, bei dem man denken würde: Mit dem kann man mal auf dem Wannsee hin und herfahren, aber nicht auf der Irischen See. Was ist dann passiert? Als wir samstags um 10 Uhr losgefahren sind, war noch alles gut, aber als wir die große Sandbank von Irland überwunden hatten und in tiefere Wasser kamen, wurde es ein bisschen welliger. Dann wurde den ersten Leuten richtig schlecht. Die waren so seekrank, dass sie gar nicht mehr rudern konnten. Es wurde welliger und welliger, plötzlich kam Nebel dazu, und dann setzte irgendwann ein Sturm ein. Wir hatten einen falschen Kurs gewählt und sind dadurch in eine Gezeiten-Situation gekommen, in der wir stundenlang auf der Stelle gerudert sind, ohne uns vorwärts zu bewegen, weil Wind und Strömung gegen uns waren. Wir sind dann runter vom Ruderboot und haben es angebunden und sind dann noch weitere zwölf Stunden bis zum Hafen von Aberystwyth getuckert. Da waren wir alle ziemlich im Eimer. Und frustriert, weil es nicht geklappt hatte? Das Tolle ist, dass bei der Celtic Challenge alle gefeiert werden. Es klopften einem alle auf die Schultern und sagen: Toll, dass ihr angetreten seid. Die Leistung besteht darin, es zu versuchen. Trotzdem hat der Abbruch an vielen genagt. Eigentlich wollten wir ja auch gleich beim nächsten Mal wieder starten. Aber irgendwie kam immer etwas dazwischen, die Sache schlief ein bisschen ein, alle waren mit Kinderkriegen und anderen Dingen im Leben beschäftigt. Jetzt sind wir in einem Alter, wo wieder ein bisschen Luft für solche Dinge ist. Wir müssen jetzt aber auch ein bisschen aufpassen. Die Älteren von uns sind so an die 50, da ist man einfach nicht mehr so mordsfit. Da kann man trainieren, wie man will, die Fitness ist eine andere. Man ist vielleicht ausdauernder, aber nicht mehr so kräftig wie früher.

Gunnar Krüger

Wie viele von damals sind denn diesmal wieder dabei? Sechs. Die anderen sechs Plätze haben wir mit jungen Ruderern aufgefüllt. Man rudert immer zu viert, wir haben einen Wechselplan vorhergesehen, bei dem man immer eine Stunde rudert und dann zwei Stunden Pause hat. Das funktioniert aber natürlich alles nur so lange, wie keiner ausfällt. Ab dann muss man improvisieren. Wer ist denn ehrgeiziger: die Neulinge oder die Erfahrenen? Ich glaube, dass diejenigen, die 1997 schon dabei waren - also wissen, was auf sie zukommt - zurückhaltender sind. Die Jüngeren fordern schon mal: 'Wir müssen diese oder jene Schlagzahl fahren.' Und ich denke dann: 'Ja, redet ihr mal. Wir können froh sein, wenn wir am Ende nicht alle seekrank sind. Und wenn ihr nachts keine Angst habt, in ein schaukelndes Boot zu steigen.' Das sind wir alle nicht geübt und das kann man auch schlecht üben, zumal in Berlin: Wir rudern hier auf Unterhavel und Oberhavel, wenn da mal Wellen sind, dann sind die 30 Zentimeter hoch, höchstens.

Auch Nebel machte den Ruderern 1997 zu schaffen

Wie hat sich Ihre Mannschaft vorbereitet? Jeder von uns hatte seit Jahresbeginn einen Trainingsumfang von drei bis vier Einheiten die Woche. Das ist weniger als früher, aber zu mehr hatte keiner von uns Zeit, und ich glaube, mehr trainieren die anderen Teams auch nicht. Und wir sind absurderweise mit festem Rollsitz über die Havel gefahren, stundenlang, und mussten uns dafür den Spott unserer Mitstreiter aus dem Verein anhören: Wie rudert ihr denn? Aber das war uns egal. Abgesehen von den festen Sitzbänken: Wie unterscheiden sich die Boote von normalen Ruderbooten? Die Boote sind über acht Meter lang und an der breitesten Stelle anderthalb Meter. Mit den Dingern kann man nicht mehr untergehen, weil sie mit Luftkästen ausgestattet sind. Die Boote sind absolut seetüchtig - bis zu einem gewissen Wellengang natürlich. Bis anderthalb Meter höchstens. Was nehmen Sie mit ins Boot? Die Sicherheitsmaßnahmen wurden in den vergangenen 20 Jahren deutlich verschärft, deswegen ist heute einiges vorgeschrieben: Schwimmwesten, Walkie-Talkies, Radar-Reflektoren, GPS- Peilsender. Wir müssen auch eine Pumpe dabei haben, um Seewasser aus dem Boot pumpen zu können. Dann gibt es noch so Notfall-Packs, die man ins Wasser werfen kann und an denen man sich dann quasi wie an Rettungsinseln festhält. Außerdem tragen wir andere Kleidung als sonst beim Rudern, Neoprenschuhe zum Beispiel, damit die Füße, die ja nass werden, warm bleiben. Und wir haben zwei, drei Kandidaten, die ein bisschen anfälliger dafür sind, reisekrank zu werden - die werden jetzt mit Reisepflastern arbeiten. Wir hoffen, dass wir das Problem diesmal halbwegs im Griff behalten.

Auch ein Motorboot gehörte 1997 zur Tour-Ausstattung

Was passiert, wenn es jemanden trotzdem erwischt? Wer seekrank wird, der fällt nach ein bis zwei Stunden aus, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es bleibt keine Flüssigkeit im Körper, man dehydriert dann sehr schnell und dann kann man sich nicht mehr bewegen. Dann ist es auch unverantwortlich, jemanden ins Ruderboot zu setzen, weil die Leute auch desorientiert sind und nicht mehr wissen, was zu tun ist. Also muss man sie irgendwo auf dem Begleitboot fixieren, ruhig stellen und auf sie aufpassen. Umdrehen ist dann keine Option mehr? In unserem Fall, so wie die Wetterlage gemeldet ist, ist es unmöglich, weil das Sturmtief eher den Startort betreffen wird. Man muss dann schon vorwärts, in Richtung Wales weiterfahren, das geht nicht anders. Auch wenn jemand richtig seekrank werden sollte: Da muss er dann durch, da hilft nix. Das Interview führte Sarah Mühlberger, rbb|24