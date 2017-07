Das ist sehr schade für Jens, aber ich weiß, dass er schon ein paar Sachen gesehen hat. (lacht) Meine schönste Veranstaltung war, als ich mit meiner Frau mal eine Tour über Spree und Landwehrkanal gemacht habe, am 1. Mai war das, die Sonne hat geschienen. Das war fantastisch und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der nach Berlin kommt, die Stadt vom Wasser aus zu sehen. Ich bin generell immer sehr interessiert an den Städten, wo ich arbeite.

wurde 1957 in Kirchveischede im Westfälischen Kreis Olpe geboren. Während seiner aktiven Karriere als Spieler stand er unter anderem bei Fortuna Köln und dem FC St. Pauli unter Vertrag. Durch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wurde er in Hamburg 1984 Jugendtrainer und stieg später bis zum Trainer der Profis auf, mit denen er in der Saison 1987/88 auf Anhieb in die Bundesliga aufstieg. Nach weiteren Tätigkeiten bei Dynamo Dresden und Schalke 04 wechselte er zunächst ins Management (VfB Lübeck, St. Pauli) und wurde schließlich 1998 sportlicher Leiter im Nachwuchsbereich von Schalke 04, wo er zehn Jahre bleiben sollte. Nach vier Jahren als Geschäftsführer Sport auf St. Pauli arbeitete er bei Rapid Wien (Sportdirektor) und Fortuna Düsseldorf (Sportvorstand), bevor er am 1. Februar 2016 sein Amt beim 1. FC Union Berlin antrat.

Hinzu kommt ja das Geschichtliche, Ost und West rücken zusammen, das ist mega spannend. Und dann wächst da eben ein Verein im Osten aus dem kleinen, beschaulichen Köpenick sozusagen in die Köpfe der Berliner, in die Köpfe der Großstadt. Das ist auch sehr schön, das mitzuerleben.

Wir haben natürlich Glück gehabt mit der letzten Trainerverpflichtung und bei den Spielern im Großen und Ganzen auch, so dass sich die Mannschaft weiterentwickeln kann. Das ist ja immer das Ziel, aber nicht so ganz einfach, weil das auch mit Finanzen zu tun hat. Aber wir spielen eine stabile Saison, machen Schritt für Schritt und wollen diese Mannschaft zusammenhalten.

Sie haben ja auch schon den einen oder anderen Vertrag unter Dach und Fach gebracht. Und jedes Mal, wenn dann Fotos in die Außenwelt raus getragen werden, sieht man Sie, den Spieler und im Hintergrund ein mysteriöses Skelett. Was hat es damit auf sich?

Um heutzutage in der Welt des Internets und der sozialen und asozialen Medien aufzufallen, muss man ja oft irgendwelche Dinge tun, über die geredet wird und interpretationsfähig sind. (lacht) Es gibt keine Erklärung dafür, dass ab und zu das Skelett im Hintergrund auftaucht. Ich weiß aber, dass wir den Vertrag mit Philipp Hosiner in der Charité unterschrieben haben. Und da hatten wir einen Raum und ein Foto gemacht. Und als wir uns das später angeschaut haben, war dann auf einmal dieses Skelett im Hintergrund. Das hat uns alle so animiert und motiviert, zu versuchen, öfter mal als kleines Gimmick ein Skelett oder Gelenk irgendwie so zu drapieren, dass es wieder zu Spekulationen Anlass geben könnte.

Sind Sie eigentlich noch der emotionale Typ?

Bin ich schon, aber tauche natürlich so in der Öffentlichkeit nicht auf. Das war als junger Trainer in den 1980er Jahren natürlich viel mehr mein Ding. Wenn mich Leute heute kennenlernen, können die sich gar nicht vorstellen, dass ich als Bundesliga-Trainer ans Millerntor [auf St. Pauli] gekommen bin, eine Kiste Bananen in der Hand hatte vor dem Spiel und die dann ins Publikum geworfen habe. Die haben die mit irgendwelchen Botschaften zurück geworfen, wen ich aufstellen soll. (lacht) Oder dass ich vor dem Spiel auf dem Zaun mit den Fans gesungen habe. Als Trainer ist man viel emotionaler dabei, als wenn man als Sportdirektor oben auf der Tribüne sitzt. Da geht es mehr um Strategie und Übersicht. Ich kann mich aber auch immer noch aufregen über eine schlechte Leistung und genauso gut freuen, wenn irgendetwas richtig geil funktioniert. Mir ist es am liebsten, es setzt sich einer über außen durch und dann macht vorne einer im Sprung oder höchsten Tempo ein Kopfballtor. Dann bin ich persönlich sehr zufrieden, aber die ganze emotionale Komponente, die ich damals als Trainer ausleben durfte, gibt es nicht mehr so. Dafür bin ich ein bisschen zu alt und abgeklärt geworden.