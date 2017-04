Video: Brandenburg aktuell | 26.04.2017 | Jonas Schützeberg

Bundesstützpunkt in Frankfurt Oder - Eine Judo-Hochburg steht vor dem Aus

29.04.17 | 15:05 Uhr

In Frankfurt Oder könnte es bald leer sein in der Judo-Halle. Im Zuge der Sportreform will der Deutsche Olympische Sportbund den Bundesstützpunkt schließen. Eine Erklärung gibt es nicht. Mehr als 200 Judoka schauen in eine ungewisse Zukunft. Von Jonas Schützeberg



Jeder Griff sitzt, die Bewegungen sind wie einstudiert. Wenn Mareike und Sophie gegen einander kämpfen, wirkt es wie ein Tanz, leichtfüßig und souverän. Die Schülerinnen zählen zu den großen Nachwuchshoffnungen in Frankfurt Oder. Der Bundesstützpunkt ist ihr Lebensmittelpunkt. Genauso wie für Dennis Eichler. Der 24-Jährige studiert an der Viadrina, ist für den Sport extra hierher gezogen. Mehr als 200 Judoka leben und trainieren in Frankfurt - noch. Denn muss der Stützpunkt schließen, bedeutet das für viele Sportler das Aus. "Wenn man in die Nationalmannschaft will, muss man zu den Stützpunkten ziehen, die den Status noch erhalten", sagt Eichler. "Für mich heißt das: Koffer packen und wegziehen. Dann aber müsste er sein Studium abbrechen, erzählt Eichler. " Viele würden umziehen, ohne zu wissen, wie es weitergeht und ob sie überhaupt noch gefördert werden. Ich denke, dass viele abbrechen würden."

Entscheidung fällt im Sommer

Dabei sind die Bedingungen am Bundesstützpunkt optimal. Es gibt eine große Judohalle mit angrenzendem Kraftraum. Direkt daneben sind Sportschule und Internat, sogar eine eigene Physiotherapie - alles in einem Radius von nur 500 Metern. Auch die beiden Freundinnen Sophie und Mareike leben hier. Seit der Wende haben die Frankfurter bei Olympischen Spielen übrigens immer mindestens einen Starter gestellt. Dennoch ist die Oderstadt ein Streichkandidat, denn der Deutsche Olympische Sportbund hat Frankfurt auf die rote Liste gesetzt. Im Zuge der Spitzensportreform werden aus aktuell sieben nunmehr sechs Judo Bundesstützpunkte gemacht. Die Entscheidung soll im Sommer zwischen dem DOSB und dem Deutschen Judo-Bund fallen. Während Köln, Hannover und München gesichert scheinen, gehört die Ostdeutsche Judo-Hochburg neben Berlin, Leipzig und Sindelfingen zu den vier Wackelkandidaten.

Online-Petition gestartet

Für den Präsidenten des Brandenburgischen Verbandes, Daniel Keller, ist das völlig unverständlich. "Wir haben derzeit eine Information vom Deutschen Judo-Bund. Der hat die sieben Bundesstützpunkte objektiv nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Da sind wir definitiv nicht Letzter", erklärt Keller. "Ich glaube, es wäre auch nicht übertrieben zu sagen, dass wir derzeit der erfolgreichste deutsche Nachwuchs-Bundesstützpunkt sind." Welchen Stützpunkt es trifft, wird im Sommer entschieden, doch solange möchte man hier nicht warten. Der Judo Club 90 Frankfurt hat eine Online-Petition gestartet. Mehr als 5.500 Unterstützter gibt es bereits. Die Brandenburger erwarten eine Erklärung vom DOSB, doch die Antwort steht weiterhin aus.

Erste personelle Konsequenzen

Gundolf Schülke, Präsident Judo-Club 90, sieht einem Aus mit Sorge entgegen. "Die Schließung wäre eine Katastrophe für uns. Wir haben eine große Tradition zu verteidigen und viele Erfolge gemeinsam mit dem Leistungsstützpunkt gefeiert", sagt Schülke. Derzeit bilden nur elf Trainer sämtliche Judoka in Frankfurt aus. Sie sind in einer unsicheren Situation, denn die Anschlussverträge sind offen. Diese unsichere Situation hat bereits jetzt Auswirkungen, erklärt auch Chef-Trainer Benny Biemüller. "Wir haben in den letzten zwei Monaten bereits die erste Kollegin verloren, weil wir nicht wissen wie es weitergeht. Wenn hier die Tür zufällt, sind zum Ende des Jahres fünf Leute arbeitslos." Auch die Zukunft der weiteren Trainer ist offen. Denn wird Frankfurt der Bundesstützpunkt aberkannt, werden Gelder gestrichen und keine neuen Sportschüler mehr eingeschult. Die Athleten würden immer weniger werden und der Judosport in unserer Region an Bedeutung verlieren. Sophie und Mareike stehen vor einer ungewissen Zukunft, in der sie laut Sportreform trotz möglicher Schließung ihres Stützpunktes Medaillen produzieren sollen - absurd.