In Laufschuhen vorbei an Potsdams Sehenswürdigkeiten

Glienicker Brücke, Stadtschloss oder Brandenburger Tor: Lust auf eine sportliche Tour vorbei an Potsdamer Attraktionen, mit Gleichgesinnten? Die Chance dazu gibt's beim nächsten rbb-Lauf am 30. April. Anmeldungen für den Drittelmarathon sind noch möglich.

Anziehungspunkte in der Brandenburger Landeshauptstadt wie die Glienicker Brücke, den Park Babelsberg oder das Potsdamer Stadtschloss können Läufer und Walker am 30. April sozusagen im Schnelldurchgang absolvieren. Denn am letzten Sonntag im April startet der "14. rbb-Lauf Potsdamer Drittelmarathon". Eine gewisse Kondition sollte man dafür schon mitbringen: Die Strecke ist 14,065 Kilometer lang. Der rbb veranstaltet den Lauf in Kooperation mit dem Stadtsportbund Potsdam.

Um 10 Uhr geben rbb-Intendantin Patricia Schlesinger und Svenja Huth, Fußballerin bei Turbine Potsdam und Olympiasiegerin, den Startschuss an der Glienicker Brücke. Die Strecke führt dann auf einem Rundkurs durch die Potsdamer Innenstadt und den Stadtteil Babelsberg wieder zur Glienicker Brücke, in deren Mitte - direkt auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Berlin - sich das Ziel befindet. Das Zeitlimit bei dem Volkslauf des Leichtathletikverbandes Brandenburg beträgt zwei Stunden. Erwartet werden mehr als 2.000 Läuferinnen und Läufer.