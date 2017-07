Frauenrudern und Potsdam, das gehört zusammen. Mit der neuen Sportreform will man an alte Traditionen anknüpfen. Der Luftschiffhafen wird zum Bundesstützpunkt. Die Frauen kommen zurück, an ihrer Spitze steht ein wahrer Goldschmied. Von Jonas Schützeberg

Fein aufgereiht stehen die Ruderergometer nebeneinander. Bundestrainer Sven Ueck läuft zwischen den Frauen entlang. Schweiß tropft auf den Boden. Es ist 8 Uhr an einem Samstagmorgen. Schweres Atmen erfüllt den Raum, genauso wie ein ständiges Rauschen. Die Nachwuchsathletinnen ziehen an den Griffen der Ergometer, sie treiben kleine Windräder an. Täglich trainieren sie hier für den großen Erfolg. Es ist wieder Leben in das Leistungszentrum am Seekrug eingekehrt.

Die Bedingungen sind ideal in Potsdam. Ein Computersystem zeigt die Pulswerte der Sportler an, somit können sie ihr Training steuern. Zudem werden die Athleten medizinisch betreut, Bootspark und sämtliches Equipment sind vorhanden. Der Nachwuchs ist heute schon auf der Jagd nach Medaillen und DER Potsdamer Sportikone: Kathrin Boron.

Zehn Jahre hat Sven Ueck in Berlin die Frauen trainiert. Drei Weltmeistertitel sind das Ergebnis und 2016 haben sie sich selbst gekrönt: Olympiasieg mit dem Doppelvierer in Rio de Janeiro. In Potsdam wagt er jetzt den Neuanfang: "Es ist eine wahnsinnige Chance nochmal mit einem Neustart hier in der Region zu großen Taten zu schreiten."

Boron hat die Potsdamer Goldära über 20 Jahre geprägt. Am beschaulichen Seekrug wurden die Medaillen am Fließband produziert. Deutsche Frauen in den Neunzigenr – fast unschlagbar. Der Goldglanz ist Geschichte, aber nie vergessen. Nach der Erfolgsära um die Jahrtausendwende, war es ruhig geworden im Stützpunkt. Viele Karriereenden – zu wenig Nachwuchs, der oben ankam. Im Zuge der Sportreform sollen die Frauen zurück in die einstige Medaillenschmiede kommen.

Zur Freude der viermaligen Olympiasiegerin Kathrin Boron: "Ich wünsche mir, dass die Sportstadt Potsdam dadurch neuen Aufwand erlangt, und ich drücke den Sportlern und den Trainern die Daumen, dass das funktioniert." Boron selbst lebt mittlerweile in Frankfurt am Main und arbeitet dort für die Deutsche Sporthilfe. Der Kontakt zum Rudern und zu den Nachwuchssportlern ist geblieben. Auch den Stützpunkt, ihr ehemaliges zweites Wohnzimmer, hat sie immer noch im Blick.

Alles ist vorbereitet am Luftschiffhafen. Allein die Masse an Topathleten fehlt – noch. Denn spätestens in einem Jahr müssen die Frauen, die in Tokio 2020 im Frauen-Riemenbereich starten wollen, nach Potsdam ziehen. Sven Ueck und seine Mädels sind bereit. Eine große Aufgabe, denn die Sportreform muss mehr bieten, als das tägliche Training. "Ich denke wir müssen generell schauen, dass junge Ruderinnen, junge Talente bei der Stange bleiben. Wir sind Amateursport und müssen gucken, dass wir parallel ausbildungstechnisch, in der Schule etc. etwas auf die Reihe bekommen. Das ist für alle ein sehr hartes Brot", mahnt der Bundestrainer.

Auch wenn es in Tokio noch nicht zwingend Gold wird – den Sprung zu den Olympischen Spielen wollen sie schaffen. Denn 2016 in Rio de Janeiro war kein deutscher Frauen-Achter am Start. Mittlerweile ist es 12 Uhr. Nach einer kurzen Pause steht die nächste Trainingseinheit auf dem Plan, diesmal aber im Boot auf dem Wasser. Der Kampf zurück in die Erfolgsspur hat begonnen.