In den Berliner Vereinen treiben so viele Menschen wie noch nie Sport. Das zeigt die neueste Jahresstatistik des Landessportbundes Berlin (LSB), die der Verband am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach sind derzeit 642.255 Berliner in den Vereinen sportlich aktiv.



"Die Steigerung von über 10.000 Mitgliedschaften in zwölf Monaten spricht für die Attraktivität unserer rund 2.400 Vereine", sagte LSB-Präsident Klaus Böger. "Vereinssport ist auch im Online-Zeitalter hochmodern."



Das Rekordergebnis ist bemerkenswert: Über 100 Vereine der Stadt mussten Einschränkungen wegen der Belegung der Hallen durch geflüchtete Menschen verkraften. In den zurückliegenden zehn Jahren konnte sich der LSB über einen Zuwachs von rund 95.000 Mitgliedern freuen.