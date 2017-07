Bild: imago sportfotodienst

Top-6-Runde in der Champions League - Volleys erwarten knallhartes Spiel gegen Moskau

05.04.17 | 12:34 Uhr

Mit Dynamo Moskau als Gegner in der Champions League erwartet die Volleys am Mittwoch (19.30 Uhr) ein harter Gegner. Dabei geht es in der Top-6-Runde um viel. Spieler Felix Fischer glaubt aber: Die Berliner haben den längeren Atem.



Mit Dynamo Moskau erwartet die BR Volleys in der Champions-League eine starke Mannschaft. "Hart - härter - am härtesten" werde voraussichtlich das Spiel gegen die Russen, sagte Spieler Felix Fischer dem rbb. "Die werden uns Aufschläge rüberschmettern - ohne Ende und mit viel Wucht."



Der Volleyball-Nationalspieler zeigte sich aber dennoch überzeugt, dass die Volleys in der Top-6-Runde einen Sieg schaffen könnten. Seine Mannschaft habe gezeigt, dass sie sich aus einem Tief herauskämpfen können und "auch am Ende die Eier haben, das Ding nach Hause zu holen", so Fischer.



Es gehe darum, die harten Angriffe der Moskauer auszubremsen. "Wenn wird sie geknackt haben, dann über längere Ballwechsel", sagte Fischer. "Muss man sehen, ob wir das dieses Jahr wieder hinkriegen."

Rückspiel am 12. April in Moskau

Auch Trainer Roberto Serniotti rechnet bei dem Spiel am Mittwoch (19.30 Uhr) mit einem "ganz schweren Brocken". "Dynamo hat die halbe russische Nationalmannschaft in seinen Reihen und diese zählt bekanntermaßen zu den besten der Welt", erklärte Serniotti. Allerdings können die Volleys auf positive Ergebnisse im Spiel gegen Teams aus Russland zurückblicken: 2015 beim Final Four in der heimischen Schmeling-Halle gewannen die Berlin Volleys das Spiel um Platz drei gegen Skra Belchatow. Im Vorjahr besiegte der deutsche Meister im Endspiel des CEV-Cups Gazprom-Ugra Surgut. Dessen damaliger Star Konstantin Bakun spielt jetzt für Dynamo Moskau. Am Mittwoch treten die Volleys zudem mit Heimvorteil an. Das Rückspiel findet am 12. April in Moskau statt - der Sieger ist dann beim Final Four in Rom dabei. Mit Informationen von Jakob Rüger