Jetzt müssen sie noch mal ran: Weil die BR Volleys am Sonntag gegen die Volleys Rhein-Main verloren haben, kommt es zum Entscheidungsspiel zwischen beiden Teams am kommenden Donnerstag. Es geht um den Einzug ins Playoff-Finale.

Die Berlin Volleys haben den vorzeitigen Einzug ins Playoff-Endspiel um die deutsche Volleyball-Meisterschaft verpasst. Im zweiten Spiel der Halbfinalserie gegen die United Volleys RheinMain unterlag der Titelverteidiger am Ostersonntag in Frankfurt überraschend mit 1:3 (21:25, 23:25, 25:23, 23:25). Nachdem die Berliner die erste Begegnung acht Tage zuvor noch mit 3:0 gewonnen hatten, muss jetzt am kommenden Donnerstag (19.30 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle die dritte Partie die Entscheidung bringen.

Im Endspiel wartet der VfB Friedrichshafen. Der Rekordmeister vom Bodensee hatte sich in seinem Halbfinale gegen die SWD powervolleys Düren mit 3:0 und 3:1 durchgesetzt.