Die BR Volleys haben zum siebten Mal in Folge die Endspiel-Serie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft erreicht. Die Berliner gewannen am Donnerstagabend in der heimischen Max-Schmeling-Halle das Entscheidungsspiel gegen die United Volleys Rhein Main mit 3:2 (25:23, 30:28, 19:25, 24:26, 15:10). Damit setzten sich die Hauptstädter in der Halbfinal-Serie mit 2:1-Spielen durch.



Gegen Rhein Main taten sich die Berliner schwerer als erwartet: Die Hausherren verspielten eine 2:0-Satzführung, ehe sie schließlich den Tiebreak mit 15:10 für sich entschieden. Mit einem Block verwandelte Robert Kromm gleich den ersten Matchball. Sebastian Kühner und Aleksandar Okolic waren die herausragenden Akteure beim Sieger.

Bereits am Sonntag bestreiten die Berliner das erste Playoff-Finale in der Best-of-Three-Serie beim Rekordmeister VfB Friedrichshafen. Seit 1998 haben entweder die "Häfler" oder die Volleys den Titel gewonnen - Titelverteidiger sind die Berliner, die nach ihrem sensationellen Sieg in Moskau auch noch im Final Four der Champions League vertreten sind.