Titelverteidiger BR Volleys ist mit einem erwarteten Heimsieg in die Halbfinal-Playoffs um die deutsche Meisterschaft gestartet. Die Berliner mussten am Samstag beim 3:0 (33:31, 25:23, 25:17) gegen den mutigen Herausforderer United Volleys Rhein-Main allerdings heftigen Widerstand brechen.

Im ersten Satz benötigte der Favorit elf Satzbälle, um vor 3.853 Zuschauern in der Schmeling-Halle auf die Siegerstraße zu kommen. Frankfurt hatte zuvor schon mit 11:7 geführt. Die Berlin Volleys können nun bereits am 16. April in der Best-of-Three-Serie den Einzug in das Finale perfekt machen.

In der zweiten Halbfinalserie stehen sich ab Sonntag der VfB Friedrichshafen und die Powervolleys Düren gegenüber.