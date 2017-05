Zum Ende der Saison spielt Alba seinen besten Basketball - doch letztlich behielten einmal mehr die Bayern die Oberhand. Dabei führten die Albatrosse in Spiel 3 der Viertelfinal-Serie lange. Doch in den letzten vier Minuten ging dann gar nichts mehr.

Diesen Abend werden die Alba-Spieler noch lange in Erinnerung behalten - waren sie doch nah dran, Favorit und Ex-Erzrivale Bayern München auswärts richtig weh zu tun. Eine 9-Punkte-Führung für die Gäste aus der Hauptstadt zeigte die Anzeigetafel bis kurz vor Ende des dritten Viertels.

Doch am Ende stand eine 73:80 (34:37)-Niederlage, erwartungsgemäß erhöhten die Bayern in der Viertelfinal-Serie auf 2:1. Was war passiert? Vier Minuten vor Schluss verließ die Albatrosse das Wurfglück. Sechs Fehlversuche in Folge, das kann man sich gegen das mit Hochkarätern gespickte Team von Aleksandar Djordjevic einfach nicht leisten.

Unter den Augen von Uli Hoeneß, Edmund Stoiber und rund 6.500 anderen Zuschauern stand am Ende der erwartete Favoritensieg. Für München spielten Vladimir Lucic (14 Punkte) und Bryce Taylor (13) am besten. Für Berlin war Elmedin Kikanovic (12) auffälligster Akteur.