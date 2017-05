Trotz Verletztenmisere, trotz chronischer Auswärtsschwäche: Hertha hat die Nerven behalten und drei Punkt in Darmstadt geholt. Durch das 2:0 hat Hertha nun eine gute Ausgangsposition, am letzten Spieltag zu Hause das Ticket für die Europa League zu lösen.

Hertha BSC scheint im Schlussspurt der Saison wieder in die Spur zu finden - und könnte sich nun am letzten Spieltag mit der Europa-League-Teilnahme belohnen. Das Team von Trainer Pal Dardai feierte durch das verdiente 2:0 (2:0) bei Absteiger Darmstadt 98 den ersten Auswärtserfolg seit 161 Tagen und zuvor neun Pleiten in der Fremde in Folge.

Vor 17.400 Zuschauern im Jonathan-Heimes-Stadion besiegelten Salomon Kalou (14.) und Jordan Torunarigha (28.) den Sieg der Berliner. Der Abstieg der Darmstädter nach zwei Jahren im Oberhaus war bereits am vergangenen Wochenende durch die Niederlage bei Bayern München (0:1) besiegelt worden.