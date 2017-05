In die Diskussion um den Umbau des Berliner Olympiastadions hat sich nun auch Sprint-Star Usain Bolt eingeschaltet.

Der achtmalige Olympiasieger aus Jamaika sprach sich vehement gegen Pläne aus, das Stadion künftig als reine Fußball-Arena zu nutzen. Es wäre "eine große Schande", die Laufbahn verschwinden zu lassen, sagte er laut einer Mitteilung, die die Organisatoren der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin am Dienstag verbreiteten. Das Olympiastadion sei "eines der besten der Welt". Bolt hatte dort bei der WM 2009 in Berlin seine Weltrekorde über 100 und 200 Meter aufgestellt.