Audio: Inforadio | 17.05.2017 | Nikolaus Hillmann

Neue Spieler - neuer Trainer? - Es sieht wieder nach einem Umbruch bei Alba aus

17.05.17 | 13:27 Uhr

Am Ende klatschten die Fans, sie hatten das Alba-Motto "Leib und Seele" bei ihren Spielern wiederentdeckt. Nach dem Saison-Ende müssen die Berliner am Kader schrauben, zu oft spielten sie zu schlecht in dieser Saison. Und wer wird Cheftrainer? Von Nikolaus Hillmann



Raus mit Applaus könnte man am Ende sagen, nach der starken Viertelfinal-Serie gegen Bayern München. Einmal gewonnen, zweimal die anscheinend übermächtigen Bayern am Rande einer Niederlage gehabt. Für die Fans war es ein versöhnlicher Saisonabschluss. Aber: Der engagierte Auftritt der Albatrosse kann die bescheidene Hauptrunde nicht vergessen lassen, weiß auch Manager Marco Baldi. "Es fällt jetzt wirklich nicht leicht, das alles Revue passieren zu lassen. Wir haben eine Trainerbeurlaubung, die wir aber nicht aus Jux und Dollerei gemacht haben. Sondern weil wir der Meinung waren, dass wir das, was wir uns vorgenommen und erwartet hatten, nicht umgesetzt haben. Am Ende hat die Mannschaft aber ein riesengroßes Herz gezeigt, sie hat alles aus sich herausgeholt."



Mehr zum Thema Playoff-Viertelfinale - Alba ist nach großem Kampf raus Alba Berlin hat das Halbfinale um die Deutsche Basketball-Meisterschaft verpasst. Die Albatrosse unterlagen dem FC Bayern in einem dramatischen Spiel mit 82:87 und können nun einen Haken unter die Saison machen.

Verletzungen entschuldigen Leistungen nicht

Und das unter dem neuen Trainer Thomas Päch, der zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde den zu Saisonbeginn verpflichteten Ahmet Caki ersetzte. Vorzeitige Trainerentlassungen sind selten bei Alba. Vor der Saison war man von Caki überzeugt, aber es häuften sich die Probleme: Mit Brandon Ashley wollte ein wichtiger Spieler den Verein verlassen - und er ging. "Wir mussten da schon anfangen zu improvisieren. Wir haben dann Tony Gaffney verpflichtet, der hat sich gleich die Hand gebrochen. Dann haben wir Miller verpflichtet, der hat sich gleich die Hand gebrochen und so ging das weiter in einer Tour." Doch er schiebt sofort hinterher: "Ein Club wie Alba Berlin muss in der Lage sein, auch schwere Ausfälle zu kompensieren. Und deshalb haben wir auch am Trainer nicht festgehalten, denn wir waren der Meinung, dass trotzdem nicht das Optimum rausgeholt wurde."

"Leib und Seele" kehrte zurück

Es gab desaströse Auftritte der Albatrosse wie die Heimniederlage gegen Jena, teilweise wirkte das Team orientierungslos in der Defensive. Ein Konzept oder eine Entwicklung waren nicht zu erkennen. Am Ende der Hauptrunde reichte es nur zum sechsten Platz, selten war ein Alba-Jahrgang so schlecht. Und das soll Konsequenzen haben. "Wir können jetzt nicht auf irgendjemanden zeigen, sondern es ist der absolute Zeitpunkt gekommen, wo jeder vor seiner Tür kehrt. Was extrem wichtig ist: Dass unsere Fans 'Leib und Seele' wiederentdeckt haben. Da werde ich noch ganz genau hinschauen, was während dieser Saison dazu geführt hat, dieses 'Leib und Seele', dieses Verausgaben, diese Unbedingte und Entschlossene, warum wir das nicht herstellen konnten."

Bleibt Päch Cheftrainer?

Die Arbeit für die nächste Saison beginnt jetzt. Das Ziel ist, junge und talentierte Spieler zu verpflichten. Das soll ergänzt werden durch erfahrene Profis. Und einen neuen Trainer braucht Alba Berlin auch. Es sieht wieder nach einem großen Umbruch aus. Die Fans jedenfalls feierten Alba-Übergangstrainer Thomas Päch. Auch die Spieler sprachen sich klar für den Chefcoach-Novizen als Dauerlösung aus. Baldi selbst ließ die genaue Aufgabe des 34-Jährigen für die Zukunft allerdings offen. "Thomas Päch wird im nächsten Jahr Trainer bei Alba Berlin sein, er hat einen Vertrag hier. Ob als erster Assistent, als zweiter Assistent oder in sonst irgendeiner Rolle, das werden wir sehen." Auf die Frage, ob er ausschließen könne, dass Päch als Chef in die nächste Spielzeit gehe, ging der Alba-Macher nicht konkret ein. "Ich werde mich jetzt nicht festlegen, warum das Personaltableau so oder so auf der Coachingebene aussehen wird, das kann ich jetzt nicht."