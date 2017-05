Civa übernimmt Trainerposten in Babelsberg

Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 wird mit einem neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Wie der Verein am Montag mitteilte, übernimmt Sportdirektor Almedin Civa den Posten. Er löst Cem Efe ab, der den Klub zum Saisonende verlässt.

Die Entscheidung für Civa begründet der Verein mit der langejährigen Erfahrung Civas im Verein. "Keiner ist mit der Situation, den Herausforderungen und Möglichkeiten des Vereins sowie mit der Mannschaft so vertraut wie Almedin Civa, um die Aufgabe des Cheftrainers mit einem hohen Maß an Identifizierung mit der Geschichte, den Werten und Potenzialen des Vereins zu erfüllen", heißt es in der Mitteilung.



Civa ist seit vier Jahren sportlicher Leiter beim SVB und war davor auch Spieler bei den Potsdamern. Der 45-Jährige soll nach Vereinsangaben zunächst sportlicher Leiter bleiben und diese Doppelfunktion für ein Jahr ausüben.

