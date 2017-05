Alba geht in München unter

Auftakt in die Playoffs

ALBA Berlin ist mit einer demütigenden Niederlage in die Playoff-Viertelfinalserie der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern gestartet. Der Hauptstadtclub blieb am Samstag beim 68:95 (25:53) in München nach ordentlicher Anfangsphase völlig chancenlos.