Alba Berlin hat durch einen hart erkämpften Heimsieg gegen Bayern München das Play-off-Viertelfinale der Basketball-Bundesliga wieder spannend gemacht. Am Donnerstagabend bezwang der frühere Serienmeister den großen Favoriten nach spannender Aufholjagd mit 83:76 (41:50) und glich in der Best-of-five-Serie zum 1:1 aus. Spiel drei findet am Samstag (20.30 Uhr) wieder in München statt.