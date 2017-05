Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys ist am Montagnachmittag von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller im Roten Rathaus empfangen worden. "Nach dem Pokalfinale und der Teilnahme am Final Four der Champions League in Rom war der Gewinn der Meisterschaft der krönende Abschluss einer großartigen Saison", sagte der Regierende. Für Müller sind die Volleys "ein wichtiger Botschafter" für Berlin. Beeindruckend sei vor allem die kontinuierliche Arbeit des Vereins.