Für Europa League qualifiziert - Hertha bejubelt den BVB - und sich selbst

28.05.17 | 12:36 Uhr

Hertha BSC darf jubeln - denn der Pokalsieg von Borussia Dortmund hat dazu geführt, dass die Berliner - ohne lästige Qualifikation - direkt in die Europa League einziehen. Und Hertha hatte vorgesorgt: Die entsprechenden T-Shirts waren schon bedruckt.

Pal Dardais großer Wunsch vom Pokalfinale im eigenen "Wohnzimmer" ist erneut nicht in Erfüllung gegangen. Doch nach dem 74. deutschen Cup-Endspiel durfte der Ungar trotzdem jubeln. Der 2:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt hat die Rückkehr von Hertha BSC aufs internationale Parkett perfekt gemacht.

Direkt in der Europa League - dank Borussia

"Wir dürfen direkt nach Europa, und das freut mich vor allem für meine Jungs, die unglaublich Tolles geleistet haben, aber auch für den gesamten Verein und unsere Fans", übermittelte Chefcoach Dardai unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Pokalfinals über die Kommunikations-Kanäle des Berliner Fußball-Bundesligisten.



Die ungeliebte Qualifikation mitten in der Sommervorbereitung bleibt dem Tabellen-Sechsten Hertha dank der Finaltreffer der Borussen Ousmane Dembélé und Torjäger Pierre-Emerick Aubameyan, über die auch Berlins Profis gejubelt haben, erspart. Eintracht Frankfurt hat nicht nur das Pokalendspiel, sondern auch den Startplatz in Europa verloren. "Gratulation an den BVB. Damit ist auch unsere tolle Saison gekrönt. Der direkte Einzug in die Gruppenphase ist ein herausragender Erfolg für Hertha BSC und verschafft uns Planungssicherheit", erklärte Manager Michael Preetz.



"Eine ganz andere Bühne"

Im Vorjahr war Hertha als Siebter noch in der Qualifikation für die Europa League an Bröndby IF in Dänemark gescheitert. "Jetzt freuen wir uns auf Europa", jubelte Preetz. Letztmals war Hertha in der Spielzeit 2009/10 in der zweithöchsten europäischen Spielklasse vertreten. Danach folgten zwei Ab- und Aufstiege, dessen Auswirkungen nun nach langen Jahren des Bangens, Zweifelns und Hoffens getilgt scheinen.



"Das ist jetzt wieder eine ganz andere Bühne", betonte Preetz. Dardai sprach von einer "anderen Dimension". Das soll vor allem den jungen Spielern im Team bei der Weiterentwicklung helfen. Aber es ist auch eine neue Herausforderung. "Jetzt haben wir endgültig die Belohnung für unsere super Saison", sagte der Hertha-Trainer, der nun seinen Urlaub in der ungarischen Heimat am Plattensee genießen kann.



Erstes Europapokal-Spiel am 14. September

Hertha war auf den Dortmunder Triumph im Berliner Olympiastadion bestens vorbereitet. Als der neue Pokalsieger BVB unter goldenem Konfettiregen gefeiert wurde, schickte Hertha stolz ein Foto mit Kapitän Vedad Ibisevic, Vladimir Darida und Sebastian Langkamp in die Welt. Darauf präsentieren die drei Profis ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift: "Wir gratulieren Europa zu Berlin".



Fix aus der Tasche gezogen: das Triumph-Logo prangt auf den neuen T-Shirts

Hertha steigt nun am 14. September in die Europa League ein. Das Training nach der Sommerpause beginnt am 3. Juli. Dann wird auch wieder ein Wunsch sein: das Pokalfinale im eigenen Stadion. In der abgelaufenen Saison hatte Borussia Dortmund das schon im Achtelfinale verhindert - dann aber mit dem Finalsieg geholfen.



Ein Tipp zum Thema Europa League ging von den Herthanern per Twitter noch zum SC Freiburg, der dank des BVB-Erfolgs auf Platz 7 nun in der Qualifikation antreten darf: "Glückwunsch lieber @scfreiburg. Kleiner Tipp, passt auf in Kopenhagen".

