Mit einer Hand waren sie schon am Pokal – die Trainer und Kapitäne vom FC Viktoria und dem BFC Dynamo. Der Berliner Fußball Verband hatte zur Pressekonferenz vor dem großen Finale geladen. Für die Vorab-Fotos durften Viktorias Trainer Ersan Parlatan und Kapitän Ümit Ergirdi sowie Dynamo-Coach René Rydlewicz und der verletzte Kapitän Rico Steinhauer schon einmal mit der Trophäe posieren. Der mit rund 20 Journalisten bestens gefüllte Raum im Haus des Fußballs gab einen Vorgeschmack auf das Interesse, das an diesem Finalspiel besteht.

Insgesamt 20 Landespokal-Endspiele werden an Himmelfahrt bundesweit gespielt und live im Ersten übertragen. Um 12.45 Uhr, 14.45 Uhr und 17 Uhr werden die Spiele angepfiffen. Viktoria und Dynamo betreten die große Bühne um 17 Uhr, die Partie wird in der Konferenz übertragen mit den Endspielen der Verbände Schleswig-Holstein, Westfalen, Niederrhein, Mittelrhein, Saarland und Südwest.

Zu diesen Randgeschichten gehören auch die Deutungen der Favoritenrolle. Dynamo-Trainer Rydlewicz sieht Viktoria im Vorteil: "Wir können uns mit denen normalerweise nicht messen. Das sieht man am Tabellenplatz. Viktoria hat eine reife, abgezockte Regionalligamannschaft. Wir haben eine sehr junge Truppe." Die Lichterfelder wollen diese Rolle aber nicht annehmen: "Es wird eine 50:50-Angelegenheit", glaubt Trainer Parlatan. "Vielleicht mit leichtem Plus für den BFC – wegen der vielen Fans", ergänzt Viktoria-Kapitän Ümit Ergirdi.

Für den BFC Dynamo wird es ein gefühltes Heimspiel, die Partien in der Regionalliga Nordost tragen die Weinrot-Weißen auch im Jahn-Sportpark aus. In der Ansetzung sind sie diesmal allerdings die Gastmannschaft. Dynamo muss die Gästekabine beziehen. "Ich denke schon, dass Dynamo das ärgert, aber diese kleinen Randgeschichten machen den Fußball doch aus", sagt Viktoria-Trainer Parlatan.

Der Weg in das Landespokalfinale gelang beiden Vereinen souverän: In den bisherigen sechs Spielen kassierten der FC Viktoria und der BFC Dynamo jeweils nur drei Gegentore. Jetzt kommt es zum "Berliner Traumfinale", wie Viktoria-Kapitän Ümit Ergirdi findet. "Wir können nicht die Champions League gewinnen. Das ist das Highlight unserer Karriere"

Damit Berlins Teams vor Augen haben, worum es neben dem Gewinn des Landespokals geht, ist eine weitaus begehrenswertere Trophäe im Jahn-Sportpark: Der DFB-Pokal wird in voller Pracht glänzen. Der Sieger des Landespokals spielt in der kommenden Saison um den Titel und kann auf das große Los hoffen.

Wie es sich anfühlt, den Berliner Landespokal zu gewinnen, wissen beide Vereine: Der BFC Dynamo holte die Trophäe bereits acht Mal (zuletzt 2015), Viktoria sieben Mal (zuletzt 2014). Für den verletzten Dynamo-Kapitän Rico Steinhauer ist es ein "geiles Gefühl, den Pokal zu gewinnen. Was nach einem Spiel los sein kann, wenn man das Ding gewinnt, ist verrückt." Dynamos Partybiester sind in Lauerstellung.

Dass das Aufeinandertreffen der kleinen Amateurvereine mit den großen Bundeligaclubs im DFB-Pokal für besondere Geschichten taugt, ist bekannt. Als der FC Viktoria vor zwei Jahren auf die Bundesliga-Stars von Eintracht Frankfurt traf, kam es zu einer besonderen Begebenheit für Viktoria-Kapitän Ümit Ergirdi: "Wir haben ein wirklich gutes Spiel gemacht und gegen Frankfurt nur 0:2 verloren. Nach dem Spiel kam Frankfurts Inui auf mich zu und wollte mit mir das Trikot tauschen. Das war eine Riesensache. Heute spielt er in Spanien und hat gerade erst zwei Tore gegen Barcelona geschossen. Wahnsinn!"

Auch Dynamo schied beim letzten Auftritt im DFB-Pokal in der 1. Runde aus, unterlag dem FSV Frankfurt mit 0:2. Dynamo-Trainer René Rydlewicz, selbst 278-facher Bundesligaspieler: "An solchen Duellen mit Profis kann eine junge Mannschaft wachsen. Ich beschäftige mich aber nicht mit einem möglichen DFB-Pokal-Gegner. Mein kleiner Sohn sagt jedoch, Bayern München wäre gut."

Für die Kassen der Regionalligaclubs wäre der Einzug in den DFB-Pokal in jedem Fall eine gute Sache: Etwa eine Viertelmillion Euro kommen durch Prämien und Zuschauereinnahmen allein in der ersten Runde zusammen. Bei knapp siebenstelligen Etats der Vereine eine erstaunliche Summe. Davor kommt allerdings das Endspiel um den Berliner Landespokal. Anders als beim Pressetermin vorab wird der Sieger dann mehr als nur eine Hand an der gold-silbernen Trophäe haben. So ein Pokal soll in rauschenden Siegernächten ja ein sehr begehrtes Trinkgefäß sein.