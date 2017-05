Im Kampf um die Teilnahme an der Champions League haben die Füchse einen Rückschlag hinnehmen müssen. Bei Rekordmeister THW Kiel unterlagen die Berliner mit 28:32 (15:18) deutlich.



Damit festigte Kiel den dritten Tabellenplatz, der voraussichtlich für die Teilnahme in der Königsklasse reicht, denn der Bundesliga-Dritte war in den vergangenen Spielzeiten mit einer Wildcard belohnt worden. Garantierte Startplätze allerdings haben nur der Meister und der Vize. Der THW liegt damit drei Zähler vor den Berlinern (44:14). Bester Werfer war bei den Füchsen Petar Nenadic mit neun Treffern und für den THW Nikola Bilyk mit sieben Toren.