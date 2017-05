Der diskutierte Umbau des Berliner Olympiastadions zu einer reinen Fußball-Arena schreckt die Leichtathleten auf. Sie befürchten, ohne diese Sportstätte in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Denn das Stadion hat als einziges deutschlandweit ein besonderes Zertifikat.

Berlins Leichtathleten sind entsetzt über den Vorschlag, das Olympiastadion zu einer Fußball-Arena umzubauen. Der Präsident des Berliner Leichtathletik-Verbandes, Gerhard Janetzky, warf dem Senat vor, ohne Abstimmung mit dem Verband die blaue Tartan-Bahn im Olympiastadion "in Richtung Beerdigung zu planen".

Janetzky befürchtet, dass sich bei einem Umbau des Olympiastadions die internationale Leichtathletik für immer aus Berlin verabschieden würde. In diesem Zusammenhang verwies er auf erfolgreiche Turniere wie das ISTAF oder die WM 2009 in der Hauptstadt. Das Berliner Olympiastadion ist derzeit die einzige Arena in Deutschland, die vom Weltverband eine sogenannte Class-1-Zertifizierung bekommen hat, die Voraussetzung für die Bewerbung um eine Leichtathletik-WM ist.

Mit einem Umbau des Olympiastadions setze Berlin "seinen Weg in die sportliche Monokultur" fort und setze mit allem Risiko auf die Hertha-Karte. "Ich gönne Hertha BSC und seinem Präsidenten Werner Gegenbauer, früher Miteigentümer des ISTAF, gerne ein besseres Stadion aber es darf kein Zerstören der Leichtathletik in Berlin bedeuten", so Janetzky.