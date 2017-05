Der Berliner Supermittelgewichts-Weltmeister Tyron Zeuge soll seinen Titel im Juni gegen Paul Smith verteidigen. Das bestätigte Zeuges Manager Kalle Sauerland. Wo der Kampf stattfindet, ist noch nicht klar. Der 34 Jahre alte Brite Smith verlor bereits zweimal gegen Zeuges Teamkollegen Arthur Abraham.



Der WBA-Weltmeister Zeuge hatte seinen Titel zuletzt am 25. März in Potsdam gegen Isaac Ekpo aus Nigeria verteidigt. Zeuge war nach fünf Runden verletzt aus dem Kampf genommen worden, auf den Punktzetteln hatte der 24-Jährige einstimmig vorne gelegen.



Im Rahmen der WM ist eine große Spendenaktion zugunsten des schwer verletzten Ex-Europameisters Eduard Gutknecht geplant. Auch in Hamburg soll für den Boxer aus Gifhorn, der nach seinem verlorenen Kampf gegen George Groves am 18. November vorigen Jahres ins Koma gefallen war, bei einer Veranstaltung am 19. Mai Geld gesammelt werden. Das erklärte der deutsche Verbandspräsident Thomas Pütz.