Am Wochenende hatten die BR Volleys zum achten Mal den Titel in der deutschen Volleyball-Bundesliga geholt. Die Meisterfeier am Dienstagabend wurde allerdings gleichzeitig zur Abschiedsfeier. Trainer Roberto Serniotti verkündete überraschend seinen Rücktritt.

Es war der Abschluss einer fantastischen Saison: Am Sonntag hatten die BR Volleys beim Auswärtsspiel den VfB Friedrichshafen mit 3:1 im dritten und entscheidenden Playoff-Finalspiel besiegt. Zum achten Mal holten die Berliner damit den deutschen Meistertitel. Bei der Meisterschaftsfeier am Dienstagabend nun erklärte Trainer Roberto Serniotti überraschend seinen Rücktritt.

Serniotti ließ offen, zu welchem Verein er wechseln wird. Ende April hatte es allerdings bereits Gerüchte gegeben, er könnte zum siebenmaligen polnischen Meister Rzeszow wechseln. In Polen erreicht der Sport ein weitaus größeres Publikum als hierzulande.

In Meldungen vor gut vier Wochen hieß es, Serniotti könnte als Assistent von Cheftrainer Andrzej Kowal in die Stadt im Karpatenvorland wechseln. Bei den BR Volleys waren die Gerüchte damals nicht dementiert worden. Der Verein hatte lediglich darauf verwiesen, dass Gespräche über die Zukunft des Trainers erst im Anschluss an die Saison geführt würden. Nun also trennen sich die Wege von Roberto Serniotti und dem neuen deutschen Meister.